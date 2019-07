Veilles et avertissements de tornade : quoi faire pour être en sécurité?

Les conditions météorologiques difficiles ont placé la Saskatchewan sur un pied d’alerte au cours des dernières semaines. Les tempêtes, les tornades, les pluies diluviennes et les forts vents ont également forcé plusieurs événements extérieurs à revoir leur programmation.

D’ailleurs, Environnement Canada a une fois de plus annoncé une veille de tornade dans plusieurs villes du centre-ouest de la province, jeudi.

La météorologue d’Environnement Canada, Natalie Hasell, donne ses principaux conseils en fonction de l’endroit où vous vous trouvez lorsque les conditions météorologiques se détériorent.

À l’extérieur

Si vous êtes dans une forêt ou si vous marchez dans des sentiers qui sont situés loin d’un refuge au moment où une veille ou un avertissement de tornade est émis par Environnement Canada, Natalie Hasell recommande de faire preuve d’une grande vigilance et de quitter les lieux le plus rapidement possible.

Si nous sommes loin d’un endroit pour nous réfugier, il faut à tout le moins éviter de se trouver près des grands arbres en raison des risques de foudre , explique-t-elle.

Natalie Hasell recommande également de se tenir loin des fils électriques, en plus d’éviter de se mettre à l’abri sous un pont ou une passerelle.

Dans le cas de forts vents ou d’une tornade, l’air tente de se faufiler dans les petits espaces, ce qui provoque des courants encore plus forts , spécifie-t-elle.

Lors d’un événement public en plein air

Bien que toutes organisations qui tiennent des événements extérieurs ouverts au public devraient renseigner la population sur les risques d’orages et sur les mesures à prendre. Natalie Hasell estime qu’il est aussi de la responsabilité des visiteurs de s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Il faut toujours être attentif à ce qui se passe autour de nous, peu importe où nous sommes, mais je pense qu’il est important de repérer les endroits sécuritaires à notre arrivée sur les lieux , estime-t-elle.

Une tempête a causé l'interruption d'un concert de musique country, lors du festival Country Thunder, à Craven. Photo : TrinaLeigh77

Dans l’eau

Lorsqu’un orage se profile à l’horizon, Natalie Hasell conseille également d’éviter les bassins d’eau, même si une alerte, un avertissement ou une veille d’orages violents n’est pas en vigueur. Il en va de même pour ceux qui se baladent en canot ou en kayak.

L’eau peut facilement conduire l’électricité, alors on ne devrait pas rester sur l’eau lorsque l’on aperçoit des nuages qui peuvent annoncer l’arrivée d’un orage. Les tempêtes peuvent arriver très rapidement , indique-t-elle.

D’ailleurs, la présence d’un bateau sur un bassin d’eau peut être très dangereuse, puisqu’être dans ce type d’embarquement peut faire de vous l’élément le plus en hauteur , et donc, augmenter les risques d’être atteint par la foudre, selon la météorologue.

Les balades en bateau peuvent être magnifiques, mais elles peuvent aussi être très dangereuses lors d'un orage. Photo : CBC

En voiture

Les forts vents peuvent projeter rapidement tout objet qui se trouve à l’extérieur et la voiture n’est pas une exception à la règle. Même si elle permet de se déplacer plus rapidement pour éviter un secteur à risque, la voiture n'est pas un refuge idéal aux yeux de Natalie Hasell.