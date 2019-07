Un salaire minimum est insuffisant pour louer un appartement en ville, selon une étude

Le loyer moyen d’un appartement avec une chambre à coucher dans 33 des 36 plus grandes villes du Canada reste inabordable pour un employé à plein temps qui touche le salaire minimum, selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

À Vancouver, un employé payé au salaire minimum devrait ainsi travailler 84 heures par semaine pour pouvoir louer un appartement avec une chambre à coucher dans la ville. À Toronto, il devrait travailler 79 heures pour le même privilège, selon l’étude.

Victoria, Calgary et Ottawa figurent aussi parmi les villes où l’écart entre le salaire minimum et le loyer moyen est le plus grand.

Trois villes québécoises font exception : Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay restent abordables pour un employé à plein temps qui touche le salaire minimum, selon le CCPACentre canadien de politiques alternatives . En gagnant 12,50 $ par heure dans une semaine de 40 heures, il peut théoriquement louer un appartement d'une chambre à coucher dans une de ces villes.

À Montréal, à Québec, à Gatineau, à Moncton, à Windsor ou à Sudbury, certains quartiers sont considérés comme abordables pour un employé au salaire minimum même si le reste de la ville ne l'est pas.

Pour faire ces calculs, le CCPACentre canadien de politiques alternatives s’est appuyé sur les chiffres d’octobre 2018 fournis par Statistique Canada et la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Parmi les 795 quartiers étudiés, seuls 70 comprennent des logements abordables pour un employé payé au salaire minimum. La plupart sont loin du centre-ville.

Selon le CCPA, un tiers des ménages canadiens sont locataires, soit environ 5 millions de personnes. Pour qu’un employé à plein temps puisse louer un appartement avec une chambre à coucher, il faut qu’il gagne en moyenne plus de 20 $ par heure, selon l’étude.

Avec les informations de Pete Evans.