Les missions Apollo à travers le temps

À partir de 1969, six missions ont permis à 12 astronautes d'atteindre la surface de la Lune, d'y réaliser des expériences scientifiques et d'y récolter des échantillons de roches. Mais l’aventure avait commencé bien avant. Notre chronologie.

Le projet Apollo a coûté environ 25 milliards de dollars à l’époque, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 120 milliards. Par comparaison, le budget alloué pour la NASA en 2019 s’établit à 21,5 milliards.

Apollo 1

Le 27 janvier 1967, les trois astronautes de la mission périssent lors d'essais de la capsule, un mois avant la date prévue du lancement. Ils meurent asphyxiés dans un incendie causé par une étincelle dans la capsule.

Les astronautes Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee pendant leur entraînement. Photo : NASA

Apollo 2 à 6

Les missions Apollo 2 et 3 se limitent à des essais terrestres. Apollo 4 est le baptême de vol du lanceur géant Saturn V. Pour l’occasion, Apollo effectue une première rentrée atmosphérique.

Les autres missions, parfois non concluantes, permettent de tester les trois différentes sections (le module de commande, le module de service et le module lunaire). Les ingénieurs de la NASA vérifient aussi les moteurs, les manœuvres de séparation et les mesures d’urgence.

Mission Apollo 5. Photo : NASA

Apollo 7

Le 11 octobre 1968, c’est le premier vol habité du programme. Ce voyage de 11 jours autour de la Terre a pour but de vérifier le fonctionnement complet du vaisseau.

Ce fut également la première mission américaine à envoyer une équipe de trois hommes dans l'espace, et la première mission à diffuser des images pour la télévision.

L'équipage en profite pour tester les manœuvres qui seront effectuées lors des missions lunaires.

Le trio est composé de Walter Schirra (commandant), Donn Eisele (pilote du module de commande) et Walter Cunningham (pilote du module lunaire). Ce dernier est toujours en vie.

Les trois astronautes de la mission Apollo 7 : Donn Eisele, Walter M. Schirra et Walter Cunningham. Photo : NASA

Apollo 8

Le 21 décembre 1968, c’est le premier vol habité autour de la Lune. Trois astronautes effectuent 10 orbites lunaires avant de reprendre le chemin de la Terre. C’est une première sortie de l'orbite terrestre par des humains et la première fois que l’on a des images de la Terre dans sa globalité prises directement par des humains. C’est aussi la première fois que des humains voient directement la face cachée de la Lune.

Image de la Terre captée par l'astronaute Bill Anders lors du premier vol en orbite lunaire réalisé par un vaisseau habité. Photo : NASA

L'équipage est composé de Frank Borman (commandant), Jim Lovell (pilote du module de commande) et William A. Anders (pilote du module lunaire). Les trois sont toujours en vie aujourd’hui.

Apollo 9

Le 3 mars 1969, c’est le troisième vol habité du programme. C’est aussi le premier test en vol de la totalité des équipements et des manœuvres prévues pour une mission lunaire.

Les astronautes effectuent lors de ce vol d'une dizaine de jours une sortie extravéhiculaire de 56 minutes pour tester un transfert d'équipage du module lunaire au module de service par l'extérieur.

Sortie extravéhiculaire de l'astronaute David Scott lors de la mission Apollo 9. Photo : NASA

L’équipage est composé de James McDivitt (commandant), David Scott (pilote du module de commande) et Russell Schweickart (pilote du module lunaire). Les trois sont toujours en vie.

Apollo 10

Le 18 mai 1969, c’est la grande répétition générale en vue du premier alunissage. Les astronautes mènent le module lunaire à 15 kilomètres de la surface lunaire. La mission reproduit avec succès les principales étapes du vol final, à la fois dans l'espace et au sol.

Le module de commande et de service d'Apollo 10. Photo : NASA

L'équipage était constitué de trois astronautes aguerris Thomas Stafford (commandant de la mission), John W. Young (pilote du module de commande) et Eugene Cernan (pilote du module lunaire).

Apollo 11

Le 16 juillet 1969, c’est le grand jour dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, un vaisseau spatial amène des humains sur la Lune. Le 19 juillet, Apollo 11 entre en orbite lunaire avec son équipage, composé de Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins.

L'équipage d'Apollo 11 de gauche à droite : Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin « Buzz » Aldrin. Photo : Radio-Canada / NASA

À la suite d'une vérification approfondie des équipements, la séparation du module d'exploration lunaire Eagle s'effectue le 20 juillet 1969. Ce dernier se pose sur la mer de la Tranquillité la même journée. Neil Armstrong sera le premier à poser le pied sur la Lune, suivi d'Edwin Aldrin. Le retour sur Terre s'est effectué avec succès le 24 juillet 1969. Neil Armstrong est mort en 2012, et les deux autres sont toujours en vie.

Apollo 12

Départ le 19 novembre 1969. Cette mission permet à un second équipage humain de marcher sur la Lune. Les astronautes Charles Conrad Jr et Alan L. Bean posent les pieds sur l'océan des Tempêtes, tandis que Richard F. Gordon Jr demeure en orbite.

L'astronaute Al Bean préparant une expérience à l'extérieur du module lunaire. Photo : NASA

Les astronautes déploient au sol l'ALSEP (Apollo lunar surface experiment package), une station de recherche intégrant de multiples expériences et qui fut aussi utilisée lors des missions suivantes. Ils ont également récolté 34,4 kg d'échantillons lunaires. Le site d'atterrissage choisi était celui de la sonde Surveyor 3, que les astronautes ont retrouvée et sur laquelle ils ont prélevé diverses pièces, dont la caméra. Le retour sur Terre a eu lieu le 24 novembre 1969.

Apollo 13

Départ le 11 avril 1970. Cette mission donne des sueurs froides aux responsables de la NASA. Alors que la fusée se dirige vers la Lune, une explosion endommage les systèmes de propulsion et de puissance de l'appareil. L'équipage, composé de James A. Lowell, Fred W. Haise et John L. Swigert, entre en mode survie.

Le centre de contrôle de la NASA à Houston, pendant la crise, le 13 avril 1970. Photo : NASA

Le module lunaire est transformé en canot de sauvetage, et, après un survol lunaire angoissant, l'équipage regagne la Terre sain et sauf, le 17 avril 1970. Hollywood a repris l'incident et en a fait un film en 1995, Apollo 13, dans lequel Tom Hanks tient le premier rôle.

Apollo 14

Départ le 5 février 1971. La troisième mission habitée touche le sol lunaire. C'est la première mission dont le but est exclusivement scientifique.

Les astronautes ramassent 42,9 kg d'échantillons de roches en utilisant un chariot à main pour transporter leur équipement et leur récolte. Leur retour sur Terre s'effectue le 8 février 1971. L’équipage est composé d’Alan B. Shepard, Stuart Roosa et Edgar D. Mitchell.

L'astronaute Alan B. Shepard recueille des échantillons de roches lunaires, le 6 février 1971. Photo : NASA

Apollo 15

Départ le 26 juillet 1971. Les astronautes utilisent pour la première fois le « rover » (Lunar Roving Vehicle). Cette jeep lunaire aide les astronautes à explorer plusieurs kilomètres autour du point d'atterrissage. Le véhicule sera de toutes les missions suivantes. Le quatrième groupe d'humains sur la Lune prélève 76,8 kg d'échantillons et déploie les habituels modules. Le 7 août 1971, la mission revient sur Terre. Les trois astronautes sont David R. Scott, James B. Irwin et Alfred M. Worden.

L'astronaute Jim Irwin, de la mission Apollo 15, et le rover. Photo : NASA

Apollo 16

Départ le 20 avril 1972. Les astronautes déploient les modules d'expériences et prélèvent 94,7 kg d'échantillons de roche lunaire durant ce séjour de 71 heures au sol. Elle est la première mission à se poser sur de hauts plateaux. La mission revient sur Terre le 27 avril 1972. L'équipage est composé de John Young, de Charles Duke et de Ken Mattingly.

Une photo de famille laissée sur la surface lunaire par l'astronaute Charles Duke. Photo : NASA

Apollo 17

Départ le 11 décembre 1972. Les astronautes, dont un géologue, déploient les modules d'expérimentation et prélèvent 110,5 kg d'échantillons de sol et de rochers. Ce séjour de 75 heures permet aux astronautes de parcourir plus de 30 kilomètres avec la jeep lunaire. L'équipage est de retour sur Terre le 19 décembre 1972. L'humain n'a plus jamais posé le pied sur la Lune depuis cette mission. Les astronautes participant à la mission sont Eugene Cernan, Harrison Hagan Schmitt et Ronald Evans.

L'astronaute Harrison H. Schmit, quelques instants après son retour sur Terre, et le navire américain USS Ticonderoga. Photo : NASA

Les missions annulées

Apollo 18, 19, 20, et 21 sont annulées. La NASA annonce leur annulation en 1970 à la suite de la décision du Congrès de limiter le budget alloué à la NASA pour l'année 1971.