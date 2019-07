La construction du nouveau centre régional de cancérologie débutera en août

Le centre sera situé à Rouyn-Noranda, à l'intersection de la 9e Rue et du chemin Trémoy.

Le contrat de plus de 24 millions de dollars a été octroyé à l'entreprise Constructions Pépin et Fortin inc. de Val-d'Or.

Robert Clouâtre, conseiller en bâtiment au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, se réjouit qu'une entreprise de la région ait obtenu le contrat.

Quand c'est une firme régionale, les retombées sont habituellement meilleures et les gens ont à cœur de livrer quelque chose d'intéressant quand c'est dans notre région, dit-il. Donc oui, on est très content de travailler avec Pépin et Fortin.

Le commencement des travaux sera marqué par du bruit, mais une fois construit, le bruit du bâtiment n'affectera pas le voisinage de façon significative, explique Robert Clouâtre.

On devra battre des pieux pour s'assurer que la structure du bâtiment soit solide, mais ça devrait durer un mois ou un mois et demi , précise-t-il.

Il indique de plus que le design du nouveau bâtiment s'harmonisera avec l'environnement urbain, le parc et l'hôpital.

Le bâtiment du côté de Trémoy sera presque uniquement en fenêtres, ce qui amène le côté un peu plus extérieur, note-t-il. Et du côté de la 9e Rue, l'entrée va être là, mais il va y avoir aussi des languettes d'aluminium qui vont aller chercher un peu la verticalité de l'hôpital à côté.

Le début des activités du Centre de cancérologie est prévu à la fin de l'année 2021.