Réfection du palais de justice de Roberval

Les travaux doivent s’amorcer d’ici la fin de l’été. D’ailleurs, la Société québécoise des infrastructures a déjà lancé les appels d’offres.

Le palais de justice de Roberval sera non seulement rénové, mais aussi agrandi. Selon un communiqué émis par le gouvernement provincial, au terme du chantier, le bâtiment comprendra trois fois plus d’espace qu’à l’heure actuelle.

Les travaux doivent se terminer à la fin de l’année 2022.

Il s’agit d’un projet de plus de 66 millions de dollars.

Visiblement enthousiaste, Mme LeBel a indiqué que le palais de justice de Roberval sera plus moderne, plus fonctionnel et plus sécuritaire au terme des travaux.

De son côté, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a soutenu que le chantier permettra d’accroître l’accessibilité à la justice pour tous les citoyens et toutes les citoyennes de la région.