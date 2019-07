Procès Oland : un verdict attendu ce matin

C’est ce matin que le juge Terrence Morrison doit décider du sort de Dennis Oland, au palais de justice de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. L’homme est accusé du meurtre non prémédité de son père, le multimillionnaire et ancien dirigeant de la brasserie Moosehead, Richard Oland.

Le corps de l’homme d’affaires de 69 ans a été trouvé le matin du 7 juillet 2011, dans son bureau au centre-ville de Saint-Jean. L’enquête a démontré que Richard Oland a été assailli de 40 coups à la tête. En d’autres mots, il aurait été battu à mort.

Dennis Oland a été la dernière personne à voir son père la journée du meurtre. Il a été formellement accusé de meurtre au deuxième degré en 2013. Il a été condamné en 2015, mais le verdict du jury a été annulé lors d’un appel en 2016. Un nouveau procès a été ordonné.

C’est la grande finale de ce procès qui se déroule ce vendredi. Le procès aura duré 44 jours. Durant les procédures, la cour a entendu 61 témoins et reçu 309 éléments de preuves.

De son côté, la Couronne soutient que Richard Oland a été assassiné dans un accès de rage par son seul fils, Dennis, soulignant les dettes importantes de l’accusé auprès de son père.

La défense a quant à elle plaidé que cette cause repose sur des preuves purement circonstancielles et que certaines pièces du casse-tête sont toujours manquantes. Tout au long du procès, la défense a souligné les nombreuses erreurs commises par la police de Saint-Jean et a tenté de discréditer le travail des enquêteurs.

Le juge Terrence Morrison (à droite) lors d'une visite de l'ancien bureau de Richard Oland, en mars 2019. Photo : CBC/Bobbi-Jean MacKinnon

Le juge Morrison avait déjà affirmé qu’il avait besoin de temps pour rendre son verdict. Le magistrat s’était même rendu sur le lieu du crime, le bureau de bureau de Richard Oland à Saint-Jean, en mars 2019.