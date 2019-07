Avertissement de chaleur : les températures vont encore augmenter dans le Sud-Ouest

Sous le coup d'un avertissement de chaleur depuis dimanche, les régions de Windsor-Essex et de Chatham-Kent vont avoir encore plus chaud vendredi et samedi.

Depuis le début de la semaine, les températures tournent autour des 30 °C avec un indice humidex de 40, ce qui n'est pas inhabituel à cette époque de l'année, selon le météorologue à Environnement Canada, Peter Kimbell.

Jusqu'à maintenant on a vu des températures de 28 à 32. Le maximum normal, c'est 28, donc on parle de températures de deux à quatre degrés au-dessus de la normale. Il faut se rappeler qu'en hiver, on voit souvent des écarts de températures de 10 ou plus , explique-t-il.

À lire aussi : Comment rester au frais pendant le temps chaud en Ontario?

Toutefois, les températures vont encore s'élever au cours de prochains jours pour atteindre 35 à 36 °C avec un indice humidex de 46 à 49.

Aucun record ne sera battu, pense néanmoins M. Kimbell, mais on va passer proche.

Le dernier record de chaleur pour un 19 juillet date de 1946. Le mercure était alors monté à 36,7 °C.

La vague de chaleur va se poursuivre jusqu'au début de la semaine prochaine. Photo : Associated Press / Natacha Pisarenko

Précautions à prendre

Les autorités rappellent au public de prendre les mesures appropriées pour se protéger de la chaleur, tout particulièrement les personnes les plus vulnérables comme les personnes âgées ou malades, les enfants, ainsi que celles qui travaillent à l'extérieur.

Restez à l'intérieur autant que possible, cherchez l'air climatisé et buvez beaucoup d'eau , souligne M. Kimbell.

Les animaux souffrent tout autant de la chaleur. Ils devraient donc bénéficier des mêmes mesures prises pour leurs propriétaires.

Une masse d'air plus frais et moins humide doit arriver au début de la semaine prochaine, ce qui fera baisser les températures et l'indice humidex, précise par ailleurs Peter Kimbell.