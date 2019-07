Pas d'hébergement au Gîte du Mont-Albert en cas de grève générale à la Sépaq

Bien que la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec affirmait la semaine dernière que les sites d’hébergement demeureraient ouverts dans l’éventualité d’une grève, la société annonce finalement qu’une quinzaine de campings et d’établissements touristiques fermeraient leurs portes.

Ainsi, les 60 chambres du Gîte du Mont-Albert (auberge et pavillon) ainsi que les 23 chalets du Gîte et de la Rivière seraient fermés s’il y a débrayage. Aucune arrivée ne pourrait s’effectuer à compter du 21 juillet. Les visiteurs ne pourraient pas non plus profiter de la piscine et les services de restauration seraient réduits.

La Sépaq Société des établissements de plein air du Québec indique que les clients [du Gîte du Mont-Albert] dont les réservations ne pourront pas être maintenues seront contactés directement .

Dans le parc national de la Gaspésie, la location d’embarcations nautiques et les activités de découverte seraient aussi annulées, mais les campings demeureraient ouverts.

Aux parcs nationaux de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé et de Miguasha, les activités de découverte et le service de casse-croûte ne seraient plus offerts aux visiteurs.

Un tableau des établissements affectés par une possible grève est présenté sur le site internet de la Sépaq (Nouvelle fenêtre) .

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec y mentionne qu’il est possible que le ménage dans les unités d’hébergement qui demeureront ouvertes soit fait de façon sommaire.

Diverses options seront offertes aux clients affectés par une grève générale, dont celles de se faire créditer ou rembourser un séjour, ou encore de le reporter.

Une ligne téléphonique (1 800 665-6527) est mise à la disposition des clients.

Quelque 300 employés de la Sépaq sont déjà en grève depuis mercredi.