Vous n’arriverez jamais à battre ce niveau de Super Mario Maker 2

Le célèbre niveau 1-1 de Super Mario Bros. est souvent considéré comme un exemple de conception de niveau presque parfaite. En 1985, sans jamais afficher d’instructions sous forme de texte, son créateur Shigeru Miyamoto est parvenu à enseigner toutes les mécaniques de base du jeu par le biais d’interactions avec l’environnement.

Dès les premières secondes, les joueurs découvrent ainsi qu’entrer en collision avec un Goomba fait perdre une vie, mais que sauter sur les blocs arborant un point d’interrogation peut faire apparaître des pièces de monnaie ou des champignons.

Bienvenue en enfer

Un youtubeur du nom de YTSunny a utilisé le créateur de niveaux de Super Mario Maker 2 pour créer une réplique identique de 1-1… avant de ruiner complètement son oeuvre d’art en la transformant en quelque chose tout droit sorti de l’imagination de Bowser.

Son niveau, 1-1 but with a twist, est un barrage de feu. YTSunny a en effet ajouté une quantité impressionnante de barres de feu rotatives (Nouvelle fenêtre) tout le long du niveau. Certains de ces obstacles sont placés sur des rails, ce qui rend leurs mouvements plus difficiles à prédire, et certaines tournent dans le sens horaire, tandis que d’autres tournoient dans l’autre sens. Seulement 50 secondes sont allouées à la victime pour atteindre la fin du niveau.

Si vous avez toujours du mal à vous l’imaginer, considérez 1-1 but with a twist comme un labyrinthe dans lequel les murs bougent constamment et menacent de vous brûler vif si vous faites la moindre erreur ou si vous prenez ne serait-ce qu’une fraction de seconde d’arrêt pour réfléchir.

Mission impossible

Si vous croyez qu’il n’y a pas suffisamment de frustration en ce monde, vous pouvez tenter l’expérience par vous-même en entrant le code de niveau suivant dans Super Mario Maker 2: YXL-D4C-TQF.

Une vidéo (Nouvelle fenêtre) mise en ligne jeudi matin par un autre youtubeur montre que sur les 177 127 téméraires s'étant mesurés au niveau, seulement 26 surhumains sont parvenus à le traverser d'un bout à l'autre sans mourir, soit un taux de réussite de 0,00015 %.