Un documentaire sur la vie de Robbie Robertson en ouverture du TIFF

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) s'ouvrira cette année avec un long métrage documentaire sur la légende canadienne du rock Robbie Robertson et sur la création de The Band.

Were Brothers: Robbie Robertson and The Band relate l’histoire de la légende de la musique canadienne, Robertson et la création du groupe The Band.

C'est la première fois qu'un documentaire canadien ouvre le Festival international du film de Toronto ( TIFFFestival international du film de Toronto ).

C'est l'une des grandes histoires d'un héros de la ville de Toronto Cameron Bailey, directeur artistique et codirigeant du TIFF.

Réalisé par Daniel Roher (Ghosts of Our Forest), le film est inspiré du mémoire de M. Robertson publié en 2016. Testimony, raconte l'histoire du parcours personnel de M. Robertson et de sa camaraderie avec quatre hommes qui deviendront ses compagnons artistiques et qui ensemble ont marqué l'histoire musicale.

Le film documentaire réunit des images d'archives rares, des photographies, des chansons emblématiques et des entrevues avec de nombreux amis et collaborateurs de M. Robertson, dont Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison, Peter Gabriel, Taj Mahal, Dominique Robertson et Ronnie Hawkins.

Je suis honoré que le documentaire Once Were Brothers, inspirée par mes mémoires Testimony, soit le film d'ouverture du TIFF cette année, dans ma ville natale de Toronto. Robbie Robertson

Une histoire canadienne qui parle, selon les organisateurs

Ce documentaire émouvant emmène le public dans un voyage musical et nous montre ce qu'il faut pour construire l'un des groupes les plus importants de l'histoire du rock , a déclaré Joana Vicente, directrice générale du TIFFFestival international du film de Toronto .

Robbie Robertson est une icône de la musique canadienne, et son histoire émouvante de persévérance et de passion est le meilleur choix pour commencer le festival , a déclaré Mme Vicente.

Au cours de notre première année en tant que codirigeants du TIFF, Joana et moi sommes ravis d'ouvrir le festival avec une histoire canadienne qui parle au monde Cameron Bailey

Le 44e Festival international du film de Toronto aura lieu du 5 au 15 septembre 2019.