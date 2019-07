Christian Riopel nommé directeur général de la MRCVO

Il entrera officiellement en fonction au mois de décembre, lorsque Louis Bourget partira à la retraite après 36 ans de service.

Christian Riopel est présentement directeur des services administratifs et directeur général adjoint de l'organisation depuis la fin de l'année 2010.

Ma carrière dans le monde municipal a commencé en 1993 dans la municipalité de Dubuisson pour un emploi temporaire d'un mois et demi. J'ai passé six ans dans la municipalité de Dubuisson et après je suis venu ici à la MRC de la Vallée-de-l'Or comme directeur du service de l'environnement et de la foresterie , témoigne Christian Riopel.

Sa nomination a été rendue officielle lors du conseil des maires de la MRC, le 17 juillet.

- Avec la collaboration de Mélanie Picard