Tensions à Oka : Québec tente de rapprocher les parties

Malgré les tensions et des déclarations alarmistes à Oka, la ministre québécoise des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, croit toujours pouvoir amener les parties à discuter autour d'une même table.

En entrevue à RDI Matin, la ministre québécoise des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, s’est voulue rassurante.

Le processus est enclenché et on va arriver à une solution d’ici quelque temps , a-t-elle déclaré, en précisant discuter du sujet depuis ce printemps avec les parties concernées.

Je peux comprendre que les revendications territoriales et le processus de don écologique sont de juridiction fédérale. […] Mais le maire [Pascal] Quevillon peut compter sur nous pour que les trois parties soient assises à la même table et qu’on puisse commencer un dialogue clair et positif , a ajouté Mme D’Amours.

Même si elle a écrit sur Twitter qu'elle n'endosse pas les propos tenus par le maire d'Oka , elle elle s’est dite, sur nos ondes, encouragée de voir que, mercredi soir, devant ses concitoyens, le maire Quevillon tenait un discours plus ouvert et positif .

Un peu plus tôt mercredi, le maire d'Oka avait en effet tenu dans certains médias des propos qui ont choqué la communauté mohawk.

J'ai toujours été ouvert au dialogue [...] mais je ne veux pas m’asseoir à côté d’un homme qui dit que la prochaine crise d’Oka sera déclenchée par sa communauté. Serge Otsi Simon, grand chef de Kanesatake

Un don qui inquiète

Au cœur de ces tensions, le geste de réconciliation du promoteur Grégoire Gollin qui propose de rétrocéder aux Mohawks, en vertu du Programme fédéral des dons écologiques, 60 hectares de pinède au cœur de la crise d’Oka de 1990.

Ce geste a pris de court toutes les parties.

À Oka, les citoyens se sont prononcés : on ne veut pas ça. Présentement, il n’y a aucun contrôle qui se fait sur le territoire de Kanesatake , a déclaré à Radio-Canada Pascal Quevillon, qui craint que cette cession ne fasse pousser des cabanes illégales de vente de cannabis à l’entrée de sa ville, en plus de freiner son développement territorial.

Le maire d’Oka Pascal Quevillon (à droite), le 17 juillet 2019, lors d'une séance d'information sur le transfert d'un terrain par un promoteur aux Mohawks de Kanesatake. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sylvie D’Amours croit, comme le maire, que le commerce illégal de cannabis sur la réserve est un problème.

J’ai abordé ce sujet avec le fédéral depuis plusieurs semaines. Aussi bien le maire d’Oka que le grand chef Simon sont aux prises avec cette problématique-là. Ils doivent se faire aider par le fédéral , a noté la ministre, en soulignant que Québec était prêt à faire sa part pour apporter une certaine forme de sécurité publique .

Le grand chef Simon a de son côté voulu tempérer les inquiétudes.

Ça serait hypocrite de notre part d’acquérir ces 60 hectares de pinède et de les développer. Notre communauté avait toujours pour but de la protéger du développement , a-t-il expliqué.

À ceux qui s’interrogent, au sein de sa communauté, sur l’utilité d’accepter en cadeau une terre qui leur revient de plein droit, le grand chef explique que c’est le recours le plus rapide .

Même si le gouvernement fédéral a reconnu en 2008 que ces terres et plusieurs autres dans la région devaient revenir aux communautés autochtones concernées, cette décision peine à se concrétiser depuis.