Je trouve que [son comportement] est inacceptable, immature et répréhensible , déclare celui qui est aussi le président du Conseil autochtone de Winnipeg et de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances.

Vendredi dernier, un passant a pris un cliché d’un policier qui était en train de se faire photographier avec un sans-abri ivre, appuyé sur lui. L’image a créé de violentes réactions sur les réseaux sociaux.

Les dépendances ne sont pas drôles, si ces individus étaient réellement en train de se moquer de cet homme, c’est bien triste , ajoute Damon Johnston.

La police s’est excusée mercredi.

Lorsque CBC/Radio-Canada a demandé à un porte-parole des services de police quelles pourraient être les sanctions, un lien au code d’éthique des services de police nous a été envoyé.

Une situation « pas surprenante »

Ces dérapages des services de police ont lieu partout dans le monde, selon le professeur en sociologie de l’Université de Brandon Christopher Schneider, qui est aussi l'auteur du livre Policing and Social Media : Social Control in an Era of New Medi. Pourtant, ils sont censés être des figures d'autorité et de confiance, dit-il.

La situation est extrêmement problématique, mais pas surprenante. Christopher Schneider, professeur de sociologie à l'Université de Brandon

En 2017, des agents de police australiens ont pris un égoportrait avec un homme en état d’ébriété dans sa chambre, alors qu’ils le ramenaient chez lui.

Aux États-Unis l’année d’avant, un policier de l’Ohio a publié une photo d’un couple inconscient après une overdose à l’héroïne dans leur voiture avec un enfant sur le siège arrière.

Il explique que les policiers peuvent être désensibilisés et prendre des photos de scènes d’intervention pour rendre leur travail plus sensationnaliste.

Ces photos, qui circulent sur le web, banalisent la situation et donnent l’impression que ces actions ne sont pas problématiques, selon le professeur.

À cela, le directeur du Centre d'éthique professionnelle et appliquée de l'Université du Manitoba, Neil McArthur, ajoute que ces incidents mettent souvent en scène des policiers blancs et des minorités.

Ces personnes vulnérables devraient pouvoir compter sur les agents de la paix pour les aider, mais, à terme, elles perdent confiance, déplore-t-il.

Avec les informations de Marina von Stackelberg