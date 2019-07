L’Ontario embauche un conseiller spécial en inondations

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé jeudi la nomination d’un conseiller spécial en matière d’inondations. Doug McNeil aura pour mandat de conseiller la province sur les mesures à prendre pour atténuer les effets des inondations et pour assurer le rétablissement des communautés touchées.

Le conseiller spécial évaluera les rôles et responsabilités actuels des gouvernements, des agences et organismes participant à la gestion des inondations , précise le gouvernement ontarien dans un communiqué publié en matinée.

M. McNeil s’appuiera entre autres sur les commentaires de citoyens et de représentants municipaux pour formuler ses recommandations.

Doug McNeil cumule 36 ans d’expérience dans la fonction publique au Manitoba, notamment au sein du gouvernement provincial et à la Ville de Winnipeg. Il a notamment été sous-ministre de l’Infrastructure et des Transports. M. McNeiil a joué un rôle majeur lors de « l'inondation du siècle » de la rivière Rouge, en 1997, en plus d’occuper la vice-présidence de la Commission du canal de dérivation du Manitoba.

