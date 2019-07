Deux candidats à l’investiture du Bloc québécois dans Trois-Rivières

Deux candidats ont manifesté leur intérêt à se lancer dans la course à l’investiture du Bloc québécois dans la circonscription de Trois-Rivières, en vue des élections fédérales.

L’ancien joueur des Alouettes de Montréal Jonathan Beaulieu-Richard, qui est maintenant pharmacien, fait partie des candidats en lice.

Il affrontera l’ancienne présidente de l’association du parti dans la circonscription, Louise Charbonneau.

Le président par intérim de l'association politique à Trois-Rivières, Gabriel Sylvestre, trouve positif le fait que plusieurs candidats soient intéressés par ce rôle.

Les gens veulent s’impliquer, on ressent cela parmi les militants, mais on voit aussi des gens comme Jonathan Beaulieu-Richard qui nous dit qu’il se sent chez lui au Bloc, qu’il veut s’impliquer, qu’il veut se présenter , dit-il.

C’est excitant, c’est la preuve de l’engouement récent qu’on a, qui est d’autant plus puissant avec M. Blanchet. Gabriel Sylvestre, président par intérim de l’association du Bloc québécois dans Trois-Rivières

La personne qui portera les couleurs du Bloc québécois dans Trois-Rivières sera connue le 3 septembre prochain. Tout le monde a très hâte de voir cela, une course à l’investiture, c’est comme une mini élection , affirme Gabriel Sylvestre.

Le parti compte 311 membres dans la circonscription.

Le portrait commence à se dessiner dans Trois-Rivières à l’approche du scrutin du 21 octobre 2019.

Le député néo-démocrate Robert Aubin tentera à nouveau de remporter le siège qu’il occupe depuis huit ans.

L’ancien maire de Trois-Rivières Yves Lévesque sera quant à lui candidat pour le Parti conservateur du Canada.

La conseillère municipale du district des Carrefours à Trois-Rivières, Valérie Renaud-Martin, sera candidate à l'investiture pour le Parti libéral du Canada.