Des manifestants du Nord réclament un débat des chefs sur le climat

L’événement qui a eu lieu devant d’autres stations du diffuseur public à travers le pays, mercredi, est organisé par le mouvement Notre moment (Our Time), qui regroupe surtout des jeunes de partout au pays.

Les manifestants réclament que le diffuseur public fasse des changements climatiques l’enjeu principal de la campagne électorale en organisant un débat des chefs à ce sujet.

L’un des organisateurs de l’événement à Yellowknife, Thomas Gagnon-van Leeuwen, espère ainsi éviter que l’enjeu des changements climatiques ne soit qu’une question parmi tant d’autres lors des différents débats des chefs.

Les changements climatiques ne sont pas l’un des enjeux, c’est l’enjeu principal. On est en situation d’urgence climatique et les changements climatiques affectent tous les aspects de notre vie. Thomas Gagnon-van Leeuwin, militant, Notre moment Yellowknife

« Dans le Nord ici à Yellowknife, on sait que c’est particulièrement important parce qu’on se réchauffe trois fois plus rapidement que le reste du monde, dit-il. On voit ici les impacts comme les feux de forêt et les routes de glaces qui ferment beaucoup plus tôt qu’à l’habitude. »

Le message est le même à Whitehorse, où l’un des organisateurs, Braden Lamoureux, estime que « tout le monde mérite de savoir lesquels de nos chefs ont un plan stratégique pour s’attaquer à cette crise du climat. »

Dans une déclaration écrite, le directeur des relations publiques des Services anglais, Chuck Thompson, a rappelé que le diffuseur accorde de l'importance aux changements climatiques dans sa couverture journalistique et qu'il continuera de le faire.

« C'est la Commission des débats des chefs qui déterminera quel média sera l'hôte du débat officiel. Toute décision quant aux thèmes des échanges sera déterminée par le groupe éditorial responsable de la production du débat », a-t-il ajouté.