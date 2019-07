Vancouver se lance dans l'élaboration d'un nouveau plan de développement urbain

« Nous voulons continuer le travail que nous avons commencé il y a plusieurs années », dit le maire de Vancouver, Kennedy Stuart.

Selon la Ville, c'est la première fois qu’elle entreprend un processus de planification à cette échelle, depuis près d’un siècle.

Le conseil municipal de Vancouver a approuvé le lancement l'automne prochain d’un processus de planification et de mobilisation à l’échelle globale de la ville.

Ce nouveau plan vise à résoudre un certain nombre de problèmes liés au logement, aux aspects économiques et sociaux, en plus de la planification de l'utilisation des sols et des transports, tout en intégrant les considérations clés de la réconciliation, de l'équité et de la résilience.

Il y a beaucoup de gens qui ont quitté Vancouver en pensant que la ville n'était pas faite pour eux et on veut changer ça. Michael Wiebe, conseiller municipal de Vancouver

Dans la première phase d'élaboration de son nouveau plan, la Ville prévoit solliciter le public afin de pouvoir prendre en compte les besoins de toutes les communautés, actuelles et futures, de manière positive et proactive pour imaginer le Vancouver du futur.

« Nous allons écouter nos résidents, leur demander ce qu’ils veulent en termes de changement et surtout comment ils voient leur ville dans les prochaines années », explique le maire Kennedy Stuart.

La Ville compte entreprendre la mise en oeuvre du nouveau plan urbain en 2022. Photo : Radio-Canada / Christer Waara

Un plan qui rapproche les communautés

Les résidents, les travailleurs, les entreprises, mais aussi les groupes de quartier seront consultés. Le processus de planification prévoit des consultations avec les Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, ainsi que des organisations à but non lucratif et communautaire.

Le conseil municipal a tenté de créer un plan similaire il y a 20 ans, mais il a finalement échoué mettant fin aux efforts en 2010 sans aucune action concrète.

Pour le président-directeur général des services de consultation City State, Gaetan Royer, « c’est un grand projet de réviser le plan urbain de Vancouver », mais l’un des dangers d’une consultation d’une telle envergure est de compromettre le projet initial.

Faire de la consultation c’est bien, mais c’est aussi important d’avoir un conseil municipal qui a un sens de créer une meilleure communauté. Gaetan Royer, président-directeur général des services de consultation City State Consulting Services

Entre l'automne 2019 et le printemps 2020, des consultations publiques seront organisées afin d'établir une base de référence sur les valeurs communes, les problèmes clés et les principes directeurs d'un plan urbain global. Après avoir examiné les choix et défini les orientations stratégiques en 2020, la mise en oeuvre du nouveau plan devrait commencer en 2022.