Un circuit pour mieux connaître le patrimoine religieux et spirituel d'Amos-Harricana

Il s'agit d'un parcours d'interprétation du patrimoine composé de 16 cloches en fer forgé distribuées dans 12 municipalités et un territoire non organisé.

La balade devrait être agrémentée sous peu d'une application mobile évolutive où sons, images, informations historiques inusitées et autres anecdotes seront disponibles.

En ce moment, il n'y a pas d'audio. Ça va venir, en tout cas, les municipalités ont l'opportunité de le faire. Amos va probablement ajouter de l'audio dans le temps, mais l'application mobile est faite pour évoluer dans le temps, elle est faite pour se peaufiner, un peu comme un bon vin de messe , indique la coordonnatrice du projet et Agente de développement chez Tourisme Amos-Harricana, Andréane Brouard.

Au total, 16 panneaux d'information sur le patrimoine religieux et spirituel sont installés sur le territoire de Tourisme Amos-Harricana. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

L'initiative fait partie du projet de mobilisation culturelle CULTURAT. Le président du conseil d'administration de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle, souligne d'ailleurs la cohérence de ce nouvel attrait touristique avec la philosophie de CULTURAT.

On parle de mettre la région en valeur par la culture, et la culture avec un grand C. Parce que la culture, ce n'est pas juste la peinture, la musique, c'est également notre identité, ce que nous sommes. Et le portrait de ce que nous sommes, c'est toujours à travers ce que nos parents ont fait avant nous , souligne-t-il.

N'oublions pas qu'avant que les municipalités et les villes soient créées, il y avait toujours la paroisse, les gens se rassemblaient autour du clocher et je pense que c'est bon de rappeler ça à nos enfants aussi , ajoute M. Larochelle.

Grâce à l'application Balado Découverte, il sera possible de localiser les 16 cloches dispersées sur le territoire de Tourisme Amos-Harricana. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Le préfet de la MRC Abitibi et maire d'Amos accueille favorablement cette initiative, qu'il qualifie de rassembleuse.

Séabstien D'Astous invite d'ailleurs les touristes et autres curieux à visiter ce nouveau circuit en parallèle avec celui des fontaines artistiques.

Le circuit des fontaines, c'était notre premier circuit [touristique], le patrimoine religieux c'est notre deuxième. Il y a plein d'autres belles surprises qui s'en viennent pour venir lier tout ça ensemble et faire de la MRC d'Abitibi un must au Québec pour venir profiter du tourisme de nos diverses municipalités.

Le projet représente un investissement total de 110 000 $, dont près de la moitié a été octroyée pour la réalisation des cloches.