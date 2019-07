Une adolescente de 15 ans de Val-d'Or portée disparue

Samantha Duquette de Val-d'Or a été vue pour la dernière fois le 8 juillet. Elle marchait sur le boulevard Forest et portait un pantalon noir et un chandail bourgogne et blanc.

Elle mesure 1,72 mètre (5 pi 7 po) et pèse 86 kilogrammes (190 lb).

Samantha Duquette a les cheveux bruns et les yeux pers. Elle a aussi un perçage à une lèvre et plusieurs aux oreilles.

Si une personne l'aperçoit, elle est priée d'appeler au 911. Les informations peuvent être transmises à la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.