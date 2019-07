Des plantes exotiques envahissantes se propagent en Gaspésie

Depuis quelques semaines, des employés du Conseil de l’eau Gaspésie-Sud sillonnent le territoire des MRC Avignon, Bonaventure et du Rocher-Percé pour documenter et cartographier la présence de plantes envahissantes, principalement en territoire agricole.

On remarque, de plus en plus, un envahissement de certaines plantes en Gaspésie , note le chargé de projet, Michel Chouinard.

À Bonaventure, Newport et Nouvelle, le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud a observé la présence importante de roseau commun (phragmite), une plante qui a déjà gagné beaucoup de terrain dans le sud de la province. Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada

D'importants foyers de propagation de renouée du Japon, de phragmite et de gaillet mollugine ont, entre autres, été localisés sur le territoire couvert par le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, soit de Nouvelle à Percé.

À Escuminac, des employés du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud documentent un foyer de propagation de renouée du Japon, un type de bambou qui peut atteindre 3 mètres de haut. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Espèces envahissantes observées et lieux de propagation importants Roseau commun (phragmite) : Bonaventure, Nouvelle, Newport

Berce spondyle : Saint-Alexis-de-Matapédia (au Bas-Saint-Laurent, forte présence dans la MRC de La Matapédia)

Renouée du Japon : Escuminac, Shigawake, Port-Daniel―Gascons

Gaillet mollugine : plusieurs foyers de propagation entre Ristigouche-Partie-Sud-Est et New Richmond

Sanguisorbe : Percé

Berce du Caucase : aucune observation

La bête noire des agriculteurs

Le gaillet mollugine s’impose de plus en plus sur le territoire agricole de la région de la Baie-des-Chaleurs.

C’est une espèce qu’on ne voyait pas nulle part il y a une quarantaine d’années, souligne Michel Chouinard, mais elle est devenue omniprésente.

Le gaillet mollugine, reconnaissable par ses fleurs blanches, a complètement envahi ce champ d'Escuminac. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le directeur régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Guy Gallant, confirme que la plante menace les rendements de certains agriculteurs : C’est sûr qu’il y a un impact économique. Ces plantes-là sont très agressives par rapport aux plantes indigènes.

Elles se multiplient très rapidement, entrent en compétition avec les plantes que l’on sème, mais elles n’ont aucune valeur agronomique pour les animaux. Guy Gallant, directeur régional de l'UPA

La berce spondyle : une menace à Saint-Alexis-de-Matapédia

Le chargé de projet du Conseil de l’eau Gaspésie-Sud, Michel Chouinard, estime qu’il faut tirer la sonnette d’alarme concernant l'avancée de la berce spondyle vers la Gaspésie. Cette plante, semblable à la berce du Caucase, peut causer des lésions corporelles lorsque sa sève entre en contact avec la peau exposée au soleil.

La berce spondyle est une plante ombellifère, semblable à la berce du Caucase. Photo : Courtoisie : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

La plante, qui cause déjà bien des maux de tête sur le territoire de la MRC de La Matapédia, se propage vers l’est et se trouve maintenant sur le territoire de Saint-Alexis-de-Matapédia. C’est actuellement le seul endroit où la berce spondyle a été localisée sur le territoire couvert par le Conseil de l’eau Gaspésie-Sud.

La berce spondyle est bien installée dans la Vallée de la Matapédia. Elle s'est également propagée dans les MRC de La Matanie, de La Mitis et d'Avignon. Photo : Radio-Canada

À Saint-Alexis, explique Michel Chouinard, en l’espace d’une année, ça a vraiment proliféré. À notre grande surprise, ça a pris le bois! C'est rentré dans un boisé avec une végétation très dense. Ça s’est implanté de façon très importante, aussi dans les pelouses environnantes.

Certains résidents de Saint-Alexis-de-Matapédia tentent de limiter la propagation de la berce sphondyle (les feuilles à droite) sur leur propriété en installant des matelas. Photo : Michel Chouinard

Des petits plants repoussent un peu partout, poursuit M. Chouinard, ce qui fait en sorte que certains résidents de Saint-Alexis ne peuvent plus marcher sur leur pelouse, surtout pas pieds nus à cause des risques de brûlure. C’est un gros problème.

L’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, responsable du territoire de Saint-Alexis-de-Matapédia, multiplie les actions pour contrer la berce sphondyle, mais les ressources sont limitées.

La berce spondyle a déjà envahi les municipalités d'Amqui, de Lac-au-Saumon, de Val-Brillant et de Sayabec. Photo : Radio-Canada

Mesures d’éradication à venir?

Au terme du travail de repérage, le Conseil de l’eau Gaspésie-Sud va émettre des recommandations concernant la lutte aux espèces exotiques envahissantes sur son territoire.

Dans certains cas, des programmes d’éradication seraient pertinents , confirme déjà Michel Chouinard, en ajoutant qu’il est déjà trop tard pour certaines espèces comme le gaillet mollugine.

La meilleure lutte, c’est d’intervenir avant que les plantes envahissantes s’établissent. Michel Chouinard, chargé de projet au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud