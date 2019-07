Déjà 90 % des billets vendus à l'aube du Festif! à Baie-Saint-Paul

Charles Miller, le directeur des communications, admet que la vente de billets se passe très bien.

On a déjà pas mal plus vendu de passes pour les trois soirs comparativement à l’année dernière, explique-t-il. Un peu moins de billets à l’unité. Ça montre que les gens veulent vivre l’expérience de trois jours.

Il raconte que l’équipe a décidé de faire de l’espace pour la scène principale, afin d’offrir plus de billets devant la demande des festivaliers. On a réussi à faire des tours de passe-passe d’optimisation du site pour être capable de libérer de nouvelles places.

Ainsi, il ajoute que quelques festivaliers de plus pourront acheter la passe de la place Desjardins.

Sur le site web du Festif!, il est impossible de se procurer la passe La totale. Charles Miller souligne que c’est normal, puisque cette passe est vendue en quantité limitée.

Si cette passe n'est plus disponible, plusieurs concerts, eux, offrent encore des billets. Il faut noter par contre que les scènes plus inusitées comme la scène flottante sur la rivière du Gouffre, elles, affichent complet pour la majorité.

Le directeur des communications, qui s’engage au sein du festival depuis 7 ans, affirme qu’il peut être intéressant de se rendre au festival, même si des concerts sont présentés à guichets fermés.

Outre des spectacles payants, 50 % de la programmation est gratuite, dit-il. Ça vaut la peine de faire le détour.

Il explique que des concerts sur le quai, comme celui d’Ariane Moffatt le vendredi soir, peuvent accueillir un plus grand nombre de festivaliers. Ainsi, il y a plus de chances de pouvoir se procurer un billet à la porte.

Charles Miller mentionne que l’équipe s’est lancé de grands défis pour ce 10e anniversaire du festival. Grâce à ses années d’expérience, il sait que l’équipe saura livrer la marchandise pour que tout le monde aille une expérience ultime .

On se sent rodés. On se sent prêts.

Charles Miller, directeur des communications du Festif!