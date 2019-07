Le service de police de Winnipeg est débordé, selon leur chef

M. Smyth se dit « fatigué et frustré » par ce qu’il décrit comme des demandes écrasantes envers des agents qui luttent pour faire face à un nombre inhabituel d’enquêtes liées aux homicides, à une flambée des crimes violents et aux exigences quotidiennes de la crise résultant des surdoses de méthamphétamines et d'opioïdes.

« L'équipe médico-légale qui est surmenée, explique-t-il, ses membres viennent travailler leurs jours de congé pour aider avec les crimes graves. »

Cette surcharge à un impact direct sur les enquêtes criminelles de moindre importance. « Les responsables d'entrée par effraction ou de vol sont arrêtés avant que les preuves accumulées par notre personnel sur les scènes de crimes n'aient été examinées », dit-il.

M. Smyth a remercié les officiers pour leur travail acharné et a reconnu que le public était de plus en plus frustré.

Le chef a également accusé les élus d’avoir omis de prendre des mesures rapides pour faire face à la crise de la toxicomanie. « Il est difficile de dire pour le moment si un membre du gouvernement est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour aider notre communauté à se rétablir, » a-t-il déclaré à ses membres.

Le syndicat de la police de Winnipeg pense que le chef détourne la responsabilité. Le président de la Winnipeg Police Association, Maurice Sabourin, a déclaré que le crime n’était pas un problème de santé.

« Ces personnes sont en train de commettre des crimes et c’est un problème de crime », a dit M. Sabourin lors d’un entretien. « Je pense que c’est une façon pour lui de répondre au fait que nous n’avons pas été en mesure de répondre aux appels de service ou de réduire le taux de criminalité. »

Danny Smyth a dit dans une déclaration qu’il commentera les propos du syndicat lundi, lorsque la police publiera ces statistiques sur la criminalité pour 2018.

Avec les informations de Bartley Kives