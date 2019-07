Ian et Sylvia Tyson au Panthéon des auteurs et compositeurs

Les légendes de la musique canadienne Ian et Sylvia Tyson seront intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens individuellement.

Les deux artistes ont formé le duo Ian and Sylvia avant de se séparer et d'entreprendre des carrières solo. Ils seront honorés le 5 septembre au National Music Centre, à Calgary.

Ils se sont rencontrés en 1959 quand Sylvia, alors âgée de 18 ans, a déménagé à Toronto dans l'espoir de faire carrière en musique. Elle y a rencontré Ian Tyson qui allait devenir son partenaire dans la vie et sur scène.

Quand le couple a déménagé à New York, le célèbre gérant d'artistes Albert Grossman a pris leur carrière en mains. Il s'est notamment occupé des carrières de Peter, Paul and Mary et Bob Dylan.

L'album Four Strong Winds, lancé en 1965, leur permettra de faire une percée, notamment grâce à la popularité de la chanson-titre. Elle a été reprise par de nombreux artistes dont Neil Young, Johnny Cash et John Denver.

Quand la popularité de la musique folk a diminué, le couple s'est installé à Nashville. Des influences country et rock ont alors teinté leur musique.

Sylvia et Ian Tyson ont divorcé au milieu des années 70 et se sont également séparés professionnellement. Ian a déménagé en Alberta et sa musique est devenue résolument plus country western.

Une période prolifique a aussi suivi pour Sylvia, qui a lancé quatre albums entre 1975 et 1980, dont Woman's World and Satin on Stone.

Elle est une des fondatrices du Panthéon des auteurs et compositeurs.

L'intronisation des deux artistes au Panthéon des auteurs et compositeurs coïncide avec le lancement de Ian & Sylvia The Lost Tapes, un album double qui contient des extraits retrouvés de concerts des années 70, des versions non retenues d'enregistrements studio de leurs grands succès et des chansons inédites. Le disque sera lancé le 6 septembre.