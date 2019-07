Lauryn Hill chantera au LVL UP, à Laval

La chanteuse Lauryn Hill se produira à l'occasion du premier LVL UP, en septembre prochain, à Laval. Les rappeurs québécois Fouki, Koriass, Rymz, High Klassified, Zach Zoya, Tizzo et et la rappeuse Sarahmée seront également en concert lors de ce nouvel événement consacré aux arts numériques et à la musique urbaine.