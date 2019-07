La Caisse de dépôt réinvestit 150 M$ dans Ciment McInnis

Cette annonce intervient, alors qu'il y a un an la Caisse de dépôt envisageait la possibilité de vendre ses intérêts, total ou partielle de la cimenterie. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la Caisse de dépôt justifie cet investissement en raison des avancées significatives depuis sa mise en exploitation.

La société d’État confirme également que l’ensemble de la production de l’usine de Port-Daniel-Gascons est vendu pour l’année 2019.

En 2016, la Caisse de dépôt avait pris le contrôle de la cimenterie, en raison de l’explosion des coûts de construction et avait injecté la somme de 125 millions de dollars.

Le gouvernement caquiste a seulement permis certains changements réglementaires pour permettre cette annonce, aujourd'hui.

Par le passé, lorsqu’il était dans l’opposition, François Legault avait interpellé le gouvernement à plusieurs reprises concernant la hausse des coûts de la construction de la cimenterie.

Un refinancement de 500 M$

En plus des sommes injectées par la Caisse de dépôt, s’ajoute 300 millions de dollars du prêt senior d’un syndicat de 11 banques canadiennes et internationales. De plus la société d’investissement de la famille Beaudoin-Bombardier injecte également 50 millions de dollars.

Par communiqué, la cimenterie gaspésienne rapporte que ce refinancement lui permettra de soutenir sa croissance rapide, [de] mieux desservir sa clientèle et [d']arrimer sa structure de capital avec la diminution du risque opérationnel et financier découlant de sa bonne performance, ce qui permettra de réaliser des économies importantes .

L’argent investi permettra de réaliser des travaux d'agrandissement et d'entreposages.

La construction de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons a entraîné des dépassements de coûts de 450 millions de dollars pour atteindre la valeur de 1,5 milliard de dollars.