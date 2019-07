L’Ombudsman demande de réexaminer la fermeture d’une école secondaire de North Bay

La décision de fermer l’école secondaire Widdifield de North Bay « résultait d’actions déraisonnables, injustes, abusives et contraires à la loi », indique l’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé.

L’Ombudsman déplore le manque de transparence du conseil scolaire anglophone Near North District dans sa prise de décision.

Il reproche au conseil d’avoir tenu des réunions à huis clos qui contrevenaient à la Loi sur l’éducation, et de n’avoir pas rendu publiques certaines informations.

La communauté a été privée de la possibilité de réagir aux nouveaux renseignements examinés par les conseillers lors de l’été 2017, ou d’être consultée à cet égard , écrit M. Dubé.

Le conseil scolaire accepte les recommandations de l’Ombudsman.