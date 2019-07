Rémy Mailloux décoré pour son implication au sein des personnes handicapées

M. Mailloux est directeur général de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec depuis plus de 20 ans. Au cours des dernières décennies, l'organisme a amassé plus de 8 millions de dollars.

De nombreuses personnes ont assisté à la cérémonie, et l'émotion était au rendez-vous. Rémy Mailloux a tenu à souligner l'aide et le support de ses collègues et des gens qui travaillent avec lui.

On travaille et puis on ne fait pas ça pour avoir des médailles ou avoir des titres honorifiques, on fait ça parce qu'on y croit, affirme-t-il. On est convaincu de l'ouvrage qu'on fait avec la collectivité, nos partenaires, le conseil d'administration, les bénévoles. On a l'intime conviction que ça fait la différence dans la société.

Rémy Mailloux, directeur général de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue/Nord du Québec, a également signé le livre d'or de la Ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Sa fille, Alexandra Mailloux, croit que la médaille du Lieutenant-gouverneur encouragera son père et l'équipe qui l'entoure à poursuivre la mission de la Ressource pour personnes handicapées.

Même si on sait que les gens qui travaillent avec lui font souvent des remerciements et des commentaires comme quoi son travail est important, là, c'est un encouragement encore plus grand et une reconnaissance encore plus importante , dit-elle.

L'émotion de M. Mailloux et sa gratitude étaient palpables. Lors de son discours, lui et la mairesse Diane Dallaire ont versé quelques larmes, tout comme certaines personnes dans l'assistance.

À écouter : Rémy Mailloux en entrevue à Des matins en or

François Chevalier, administrateur à la Ressource pour personnes handicapées, souligne l'apport important de la Ressource en ce qui concerne les services en région pour les personnes handicapées.

C'est le fun de voir finalement, comme monsieur le Lieutenant-gouverneur le mentionnait tantôt, que ce soit des personnes des régions qui soient mises à l'avant-scène, qui travaillent très souvent dans l'ombre pour le bénéfice de plusieurs, mais qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur , souligne-t-il.

Rémy Mailloux a d'abord travaillé comme administrateur au sein de l'administration régionale de la paralysie cérébrale dès 1986 à l'âge de 19 ans. Il a accédé au conseil exécutif provincial de l'Association de la paralysie cérébrale en 1989. Depuis, il est toujours impliqué dans le milieu pour fournir des ressources aux personnes handicapées de la région.