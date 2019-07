L'ex-chef pompier de Caraquet accusé d'avoir enfreint des règlements de sécurité

Il fait face à des accusations en vertu de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail et est accusé d'avoir omis de fournir la supervision nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés et d'avoir omis de porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement .

Marc Landry, ex-chef de brigade des pompiers de Caraquet/Bas-Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Les événements allégués se seraient produits le 24 juin 2018, alors que l'église Saint-Paul de Bas-Caraquet était la proie des flammes.

Les pompiers qui sont intervenus pour éteindre l'incendie n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour assurer leur propre protection, selon un expert.

Un peu plus d'une semaine après l'intervention de la brigade d'incendie Caraquet/Bas-Caraquet, un ex-pompier et consultant en combat d'incendies au Québec, Robert Henley, avait critiqué le travail des pompiers sur les ondes de Radio-Canada Acadie. Il s'était dit dérangé par une vidéo qui circulait sur Facebook.

Les pompiers ont notamment dû intervenir sur le toit de l'église. Photo : Radio-Canada / René Landry

Les pompiers à l'extérieur tirent le boyau et entrent à l'intérieur de l'église enfumée, avait-il expliqué. Demander à des pompiers d'aller à l'intérieur combattre un incendie où il y a de la fumée sans appareil respiratoire, c'est d'une négligence. C'est complètement irresponsable! On est en train de dire à des pompiers "entrez à l'intérieur, allez exposer votre santé, allez vous intoxiquer". Ce petit bout de vidéo est dramatique. On aurait besoin d'une méchante mise à jour de l'autorité en ce moment, une révision en profondeur de toute l'organisation de ce service-là.

Marc Landry a remis sa démission au conseil municipal de Caraquet le 28 mai dernier. Je me suis dit qu'avec 31 ans de services comme pompier, dont 21 ans en tant que chef, c'était le temps que je laisse ma place à un autre , avait-il alors expliqué.

Kevin Haché, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, avait commenté le départ du chef pompier. Le chef pompier était en poste depuis plusieurs années, avait-il indiqué. Comme n'importe qui, à un moment donné, une personne peut décider de faire autre chose. Je ne connais pas les raisons qui l'ont motivé. Mais, il nous a offert sa démission. Le conseil s'est rencontré et a accepté sa démission.

À la suite d'une enquête de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick, les accusations ont été déposées contre Marc Landry le 4 juin dernier, soit sept jours après la démission de celui-ci.

Joint au téléphone, Marc Landry fait savoir qu'il a l'intention de reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il indique qu'il est représenté par l'avocat Jean-Marc Gauvin.

Jean-Marc Gauvin est aussi l'avocat de la Ville de Caraquet.