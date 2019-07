Nouvelle convention collective pour les débardeurs du port de Baie-Comeau

Les syndiqués, dont l'unité compte environ 70 membres, ont voté à 69 % en faveur de l’entente.

Parmi les principaux gains pour eux, des augmentations salariales en moyenne de l’ordre de 2,12 % par année, l’amélioration du pourcentage de vacances aussi après un certain nombre d’heures travaillées chez l’employeur puis l’ajustement aussi de quelques primes , indique Charlaine Sirois, conseillère syndicale au dossier pour le Syndicat canadien de la fonction publique

Nous avons signé pour une convention collective de 5 ans qui est rétroactive à novembre 2018 , précise Mme Sirois.

Charlaine Sirois est conseillère syndicale au SCFP Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le directeur du terminal portuaire de Baie-Comeau pour QSL, Antonio Hortas se réjouit de l’entente survenue avec les syndiqués.

Je pense que tout le monde y trouve son compte, fait valoir Antonio Hortas. On est très fiers du résultat final. Il y avait une reconnaissance du travail de nos gens qui devait se refléter et puis je pense à la satisfaction de tout le monde. Cela vient sécuriser tout un groupe d’employés pour les 5 prochaines années, c’est un très bon message.

En plus de faire du chargement et du déchargement au quai fédéral, QSL est aussi sous-traitant au quai privé d'Alcoa.

C’est une négociation qui s’est très bien déroulée et qui nous a permis aussi d’avoir des échanges avec l’employeur sur certains sujets pour lesquelles il fallait s’entendre pour le futur et pour améliorer la manière de travailler et la communication entre nous , note Charlaine Sirois.

La toute première convention collective signée en 2015 était échue depuis novembre 2018.