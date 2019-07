Vasek Pospisil déclare forfait au Challenger de Gatineau

Le Britanno-Colombien devait affronter l’Autrichien Maximilian Neuchrist sur le court central, mercredi soir, au parc de l’Île, mais la douleur ressentie dans son poignet gauche l’a contraint à déclarer forfait après un court entraînement en après-midi.

J’ai des douleurs depuis quatre ou cinq jours au poignet, et c’est de plus en plus pire , a expliqué Pospisil à Radio-Canada, après avoir tenté de frapper quelques balles avec son entraîneur.

La 186e raquette au monde est revenue au jeu à Wimbledon à la fin juin, après huit mois d’absence. L’athlète de 29 ans a été opéré en janvier pour traiter une hernie discale.

Ça m’a beaucoup manqué. Le tennis, c’est ma vie depuis le jour où j’ai commencé à marcher. Vasek Pospisil

C’est frustrant, mais c’est un peu normal. Ça fait huit mois que j’étais parti du circuit. C’est clair maintenant que le corps n’est pas encore habitué. Ce n’est pas nécessairement une surprise , a avoué Pospisil, qui avait hâte de pouvoir s’exécuter devant les amateurs de tennis canadiens.

À lire aussi : Deux gros noms canadiens au Challenger de Gatineau

Celui qui a occupé le 25e rang mondial en 2014 désirait participer au Challenger de Gatineau pour la première fois de sa carrière, avec comme objectif sa remise en forme.

Il est également inscrit au cours des prochaines semaines au Challenger de Granby, à la Coupe Rogers de Montréal et à l’Omnium de Vancouver, en août. Aucune décision n'a été prise dans le cas de ces tournois, il devra d'abord subir des tests pour connaître la gravité de sa blessure.