Le fédéral entend verser 900 M$ aux victimes d'inconduites sexuelles dans l'armée

Cette proposition de règlement, si elle est acceptée par la Cour fédérale, mettra un terme aux multiples recours collectifs lancés contre Ottawa au cours des dernières années.

On est extrêmement contents, lance l'avocat Jean-Daniel Quessy. Si ça n'avait pas été de la volonté du gouvernement de négocier une entente aussi tôt dans le dossier, c'est quelque chose qui aurait pu durer 5 ans ou 10 ans.

L'avocat responsable du recours collectif intenté au Québec précise que quelques étapes sont encore à franchir avant que le règlement soit officialisé.

Des avis publics ont été publiés jeudi afin de permettre aux victimes de prendre connaissance des détails de l'entente, qui devra être entérinée par la Cour fédérale lors d'audiences prévues en septembre.

Si cette entente est acceptée, les victimes qui choisiront d'être indemnisées renonceront en contrepartie à leur droit de poursuivre le gouvernement canadien.

Jusqu'à 150 000 $ par victime

Tous les militaires actifs ou inactifs ayant été victimes d'inconduites sexuelles sont admissibles à une indemnisation pouvant aller jusqu'à environ 150 000 $.

Ils n'ont pas besoin de s'inscrire au préalable. Ils auront toutefois besoin de présenter un dossier lorsque la période d'administration des réclamations sera lancée, possiblement au début de 2020.

On s'attend à plusieurs dizaines de milliers de réclamations à travers le Canada. Jean-Daniel Quessy, avocat

Les plaignants qui préfèrent entamer des poursuites individuelles pourront néanmoins décider de s'exclure volontairement du recours collectif. Ils auront 90 jours pour le faire lorsque l'entente aura été approuvée par le tribunal.

Fermer la porte

Me Quessy porte la cause d'un ancien militaire, Alexandre Tessier, depuis plus de quatre ans.

Sa poursuite individuelle contre le gouvernement du Canada, intentée en 2015, est rapidement devenue un recours collectif qui a été regroupé avec d'autres causes semblables au Canada.

Alexandre Tessier, ancien militaire Photo : Radio-Canada

L'ancien membre des Voltigeurs de Québec affirme avoir été agressé sexuellement en 2001, à 19 ans, alors qu'il venait tout juste de s'enrôler.

Selon lui, l'entente avec le gouvernement fédéral lui permettra de passer à autre chose.

Cet événement-là, pour moi, est clos , dit-il. Je ne me vois plus comme une victime. Je me vois comme une personne qui a subi un événement dramatique et qui a utilisé les moyens légaux pour pouvoir faire valoir son point.

Tranquillement, j'ai reconnu que je n'avais rien fait de mal. J'étais une victime. La honte que je portais, je n'avais pas à la porter. Alexandre Tessier, ancien militaire

M. Tessier espère maintenant pouvoir clore ce chapitre de sa vie à tout jamais. Il souhaite à toutes les autres victimes de pouvoir en faire autant.

Il y a beaucoup de victimes qui vont être indemnisées. Je suis très content, très satisfait, et pour moi, ça permet de pouvoir fermer la porte pour un événement qui a été pour moi traumatisant.

Alexandre Tessier lors d'une mission en Afghanistan en 2007. Photo : Courtoisie

Plus que de l'argent

Au-delà des indemnités qui seront versées, le ministère de la Défense nationale s'est engagé à mettre plusieurs mécanismes en place pour venir en aide aux victimes.

Parmi les plus importants : les militaires qui ont subi des agressions sexuelles pourront raconter leur histoire en personne à des hauts gradés.

Jean-Daniel Quessy précise que ce genre de concession aurait été impossible à obtenir sans une entente à l'amiable.