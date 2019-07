La barrière de trois mètres de haut a été construite à côté du centre d’interprétation du lieu historique national Signal Hill. Il s'agit de l'endroit où Guglielmo Marconi a envoyé la première transmission radio transatlantique en 1901. Avant la construction de la clôture, cet endroit offrait un panorama du port de Saint-Jean.

Parcs Canada a indiqué à CBC qu’il a construit la clôture pour des raisons de sécurité. Bill Brake, un directeur du parc, explique que la clôture a été construite pour assurer que la vue du port ne détourne pas l'attention des automobilistes qui conduisent près du centre d’interprétation.

Malgré ces explications, Nick Whelan se dit incapable de comprendre pourquoi l'agence fédérale aurait considéré essentiel de construire l'immense clôture.

C'est un peu dégueulasse. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Nick Whalen, député fédéral, Saint-Jean-Est

Le député fédéral pour Saint-Jean-Est, Nick Whelan Photo : Radio-Canada

Depuis le début de la semaine, des résidents de Saint-Jean s’en prennent à la clôture sur les médias sociaux. L’humoriste Rick Mercer a publié une photo de la nouvelle barrière sur Twitter qui a déjà été partagée plus de 1100 fois.

Nick Whalen raconte que c’est d'ailleurs cette publication de Rick Mercer qui l’a informé de la construction du mur. Selon M. Whelan, Parcs Canada n’a mené aucune consultation publique sur la création de la barrière.

S’il y a un problème de sécurité qu’il faut résoudre, le processus normal est de tenir une consultation publique où on en discute, où on trouve une solution voulue par le public , soutient-il.

Nick Whalen rappelle que le gouvernement libéral avait promis plus de transparence et plus de consultation avant de prendre des décisions lors de son élection en 2015.

C'est très bizarre que les fonctionnaires n'aient pas fait de consultations cette fois-ci , affirme-t-il.

Nick Whelan indique qu’il a été en contact avec le cabinet de Catherine McKenna, la ministre responsable de Parcs Canada, pour indiquer qu’il souhaite démanteler la clôture. Dans une publication mercredi sur Twitter, M. Whalen indique que la ministre n’était pas au courant [du projet] avant que les travaux aient commencé .

Je ne doute pas que le personnel de Parcs Canada essayait de répondre aux préoccupations concernant la sécurité , a-t-il écrit. Mais nous ne sommes pas contents.

Avec les informations de CBC