L'intelligence artificielle pourrait-elle aider Québec à sélectionner ses immigrants?

« Le match parfait entre candidats et entreprises est une équation mathématique qui regroupe plusieurs critères, qui ont différents niveaux d’importance », explique Julie Hubert, la présidente de Workland.

Fondée en 2011, cette firme montréalaise d’une cinquantaine d’employés, installée dans le quartier Griffintown, s’est spécialisée dans le recrutement intelligent, en créant une plateforme permettant de mettre en lien candidats et employeurs.

Expérience, aspiration, connaissance des langues étrangères, tests de psychologie, de leadership, de management et de personnalité : une série de données sont analysées « pour que les bonnes personnes aillent dans les bonnes entreprises », souligne cette diplômée en marketing de l’Université McGill.

À la manière d’un site de rencontre, les entreprises, mais aussi les personnes en recherche d’emploi, peuvent trouver le profil idéal.

« Ce processus de maillage est rendu tellement complexe qu’il ne peut que difficilement être exécuté par des humains, assure la PDG de Workland. Les avancements technologiques peuvent venir nous aider à amener les parties ensemble, pour être sûrs qu’on a les bonnes parties qui parlent ensemble et qui amènent le match parfait à la fin. »

Son projet a pour objectif de convaincre le gouvernement du Québec d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) afin de sélectionner adéquatement les candidats à l’immigration qui pourraient combler les besoins de main-d’œuvre.

Veut, veut pas, on est des humains, quand on regarde un CV ou différentes données, c’est très, très dur d’être 100 % objectif. De là, l’importance d’amener la technologie qui peut regarder toutes sortes de critères.

À ce jour, le nouveau système d’immigration - Arrima -, créé sous le gouvernement libéral avant d’être mis en service par l’équipe caquiste fin juin, ne comprend pas d’IA dans sa « première phase de développement », assure une porte-parole du MIDI. Seule l’instauration de critères permet de filtrer les candidats à l'immigration permanente dans ce bassin comprenant des dizaines de milliers de personnes.

Cependant, Québec ne ferme pas la porte à cette idée. « Des ressources seront affectées pour la mise en place des systèmes et des technologies requises pour compléter les travaux de développement », indique-t-on, sans plus de précisions.

Une rencontre sera d’ailleurs organisée entre des représentants du MIDI et Workland au cours des prochaines semaines. Le sous-ministre Bernard Matte et Julie Hubert ont déjà eu l’occasion d’échanger sur ce sujet au cours d’un panel organisé en juin dans le cadre de la dernière Conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques.

Les candidats à l’immigration doivent remplir une déclaration d’intérêts. Si les données remplies - l’expérience, l’âge, la langue, les diplômes, possibilité d’avoir une offre d’emploi - satisfont le MIDI, ce dernier envoie une invitation à remplir un dossier. Le ministère offre également un service de conseils aux entreprises qui pourront par la suite consulter ces données - un portail pour les employeurs fonctionnera dès février 2020 - et, éventuellement, contacter des candidats pour leur fournir une promesse d’embauche. Au total, 64 conseillers du MIDI travailleront sur ce service.

Utiliser l’IA dans le processus d’immigration séduit le milieu des affaires. « Ça peut être un apport pour améliorer le processus et les délais », souligne Yves-Thomas Dorval, président du Conseil du Patronat.

Se servir de cette technologie et de ses « opportunités » est également une « évidence » pour Stéphane Forget, à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

On ne peut pas imaginer, surtout si Arrima fonctionne bien, si beaucoup de personnes immigrantes postulent, qu’on va faire ça à la mitaine. En 2019, on a l’opportunité d’avoir accès à l’intelligence artificielle, on ne peut pas imaginer faire ça manuellement à court terme.

Stéphane Forget, président de la Fédération des chambres de commerce du Québec