Unifor appuie l'offre d'Air Canada pour le voyagiste Transat A.T.

Unifor, le plus important syndicat au pays, estime que l'acquisition du voyagiste québécois Transat A.T. par Air Canada constitue la meilleure option afin d'offrir de la stabilité aux employés des deux compagnies.

Son président, Jerry Dias, a pris position dans ce dossier alors que plusieurs autres syndicats qui représentent des travailleurs de part et d'autre affirment qu'il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement.

Dans une lettre ouverte, celui qui est à la tête d'Unifor reconnaît que les prises de contrôle sont rarement idéales, ajoutant qu'il faut parfois se ranger derrière l'option qui offre le plus de stabilité – dans ce cas-ci, Air Canada.

Le syndicat représente plus de 4000 agents des ventes et du service à la clientèle chez Air Canada, mais aucun employé du côté de Transat A.T. La moitié des quelque 5000 employés du voyagiste sont syndiqués.

Au cours d'un entretien téléphonique, mercredi, M. Dias a dit préférer voir la société mère d'Air Transat passer dans le giron du plus grand transporteur aérien plutôt que dans les mains d'une société d'investissement.

Selon lui, ces firmes n'ont aucun intérêt à protéger les intérêts à long terme des entreprises achetées. Celles-ci finissent souvent par vendre les activités profitables des sociétés acquises avant de quitter le navire, a ajouté M. Dias.

Transat A.T. a accepté à la fin juin l'offre d'acquisition de 13 $ par action présentée par Air Canada.

Cette transaction, dont la clôture est prévue au début de 2020, devra être approuvée par au moins les deux tiers des actionnaires du voyagiste.

Cependant, elle pourrait encore se heurter à de nombreux obstacles, dont un examen minutieux des autorités réglementaires, l'opposition d'importants actionnaires ainsi que la possibilité que d'autres offres soient déposées.