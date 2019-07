Disparition du président de Savoura : les recherches n’ont pas de date limite

L’armée avait suspendu ses opérations dans la nuit de mardi à mercredi pour permettre aux militaires et bénévoles de se reposer après six jours de recherches intenses.

La zone de recherche a encore été réduite mercredi, passant de 8000 à 4000 kilomètres carrés depuis la veille, alors qu'elle était de 20 000 kilomètres carrés en fin de semaine.

On parle encore d’une grande zone boisée avec de la végétation dense. Alors c’est très difficile d’un côté technique de bien couvrir la zone , a précisé le major Christian Labbé, porte-parole des Forces armées.

Il n’y a aucune restriction temporelle, a affirmé le porte-parole.

On continue de travailler sans relâche à maximiser l’utilisation nos ressources pour assurer une couverture totale de la zone. […] Tout dépend du temps que prend l’enquête et des indices qu’on reçoit de la part de la Sûreté du Québec et de la famille.

Christian Labbé, porte-parole des Forces armées