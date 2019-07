Une Acadienne participera au camp d'entraînement d'Hockey Canada

L'Acadienne fait partie d'un groupe de 89 joueuses ayant été sélectionnées à travers le pays pour participer au camp féminin.

Deux autres jeunes femmes du Nouveau-Brunswick accompagneront Dominique Cormier : Marlene Boissonnault deDundee et Grace Graham deIsland View.

Les hockeyeuses sont invitées à participer à ce camp de sélection au Parc Olympique du Canada de WinSport à Calgary, du 2 au 11 août.

Dans le cadre du programme estival d'Équipe Canada, 45 joueuses seront ensuite choisies pour prendre part au camp de sélection de l'équipe nationale féminine de développement du Canada.

En fin de compte, la vitrine estivale sert à rassembler les meilleures athlètes de moins de 18 ans et de travailler avec un personnel expérimenté et à leur donner les ressources et les outils dont elles ont besoin pour connaître du succès et progresser , a exprimé la directrice des équipes nationales féminines, Gina Kingsbury.

De plus, 44 autres athlètes seront sélectionnées pour tenter de se frayer une place dans l'équipe nationale féminine pour les 18 ans et moins du Canada.

L'équipe dont fera partie Dominique Cormier se rendra à New York pour représenter le Canada, à l'occasion de deux séries de trois matchs contre les États-Unis, et ce, du 14 au 17 août prochain.