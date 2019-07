Un conducteur fuit la police à vitesse excessive de Québec à Saint-Augustin

Un homme de 53 ans a été arrêté mercredi matin à la suite d'une poursuite policière qui s'est déroulée sur l'autoroute Charest, entre Québec et Saint-Augustin.

Le conducteur, qui devait obligatoirement être accompagné d'un ergothérapeute, était seul au volant d'un véhicule qui tirait une remorque.

Les policiers ont tenté de l'intercepter un peu avant 10 h, alors qu'il circulait sur l'autoroute Charest en direction est.

Le conducteur a refusé de s'immobiliser et il a par la suite fait demi-tour à la hauteur de la rue Frank-Carrel pour reprendre l'autoroute en direction ouest.

Il s'est rendu jusqu'à Saint-Augustin où il s'est tout simplement arrêté dans une entrée privée d'une résidence de la route 138.

Les policiers l'ont arrêté et le suspect devrait être accusé de fuite et de conduite dangereuse. Il aurait notamment circulé à une vitesse excessive et brûlé des feux de circulation.

Personne n'a été blessé durant la poursuite qui a duré une quinzaine de minutes.