Des arbres pour lutter contre les îlots de chaleur

Ce sont plus de 370 arbres qui ont été plantés à Trois-Rivières cette année. Un chiffre en progression constante portant à plus de 1000 le nombre d'arbres plantés depuis 2016.

Je pense qu'il y a une notion d'adaptation aux changements climatiques, explique Guillaume Cholette-Janson, agent de communication à la Ville de Trois-Rivières. Le fait qu'on ait vu la plantation d'arbres plus que doubler au cours des quatre dernières années est un signe assez clair de cette prise en main là.

On sait aussi que ces périodes de chaleur accablantes vont se répéter durant nos étés, donc la Ville va être proactive face à ce dossier-là. Guillaume Cholette-Janson, agent de communication à la Ville de Trois-Rivières

De son côté, la Fondation Trois-Rivières Durable travaille toute l'année au développement durable des milieux de vie et à la conservation des milieux naturels.

Parmi les initiatives, la protection de terres de la ville, soit environ 60 hectares et des servitudes de conservation. Des tourbières, forêts anciennes, milieux humides d'importance ou milieux boisés, que la fondation protège avec l'aide de bénévoles qui patrouillent pour s'assurer que ces îlots de fraîcheur sont préservés.

La directrice de la Fondation Trois-Rivières Durable, Cindy Provencher Photo : Radio-Canada

On est vraiment des gardiens des milieux naturels. Cindy Provencher, directrice, Trois-Rivières Durable

La Fondation se rend aussi dans les écoles pour planter des idées écoresponsables dans la tête des plus jeunes, car pour sa directrice, Cindy Provencher, il faut les impliquer dans la démarche.

On fait des ateliers, on sensibilise les élèves, mais on les fait également participer au projet de plantation. On n'arrive pas en plantant tout simplement comme ça.

Les enfants apprennent donc comment planter un arbre et aussi comment en prendre soin. Depuis 2013, près de 200 arbres ont été plantés dans 19 écoles et 1500 élèves ont été sensibilisés.