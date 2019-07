Beyoncé lance un album inspiré du Roi lion

En plus de prêter sa voix au personnage de la lionne Nala dans le film Le roi lion, qui sort ce jeudi, la chanteuse Beyoncé a également produit The Lion King : The Gift, un disque inspiré du film. Sur cet album, on retrouve la chanson Spirit, dont le vidéoclip a été dévoilé mardi.

Composé de 14 titres, The Lion King : The Gift sort officiellement vendredi. Beyoncé a fait appel à son mari Jay-Z, à Pharrell Williams, au rappeur Kendrick Lamar, à la chanteuse ontarienne Jessie Reyez – qui fait partie des 10 finalistes du prix Polaris 2019 – mais aussi à des artistes africains, dont Mr Eazi, Busiswa et Shatta Wale.

Cet album est une lettre d’amour à l’Afrique et je voulais m’assurer de trouver les meilleurs talents d’Afrique. Beyoncé

Interprété par Beyoncé, Spirit est le titre principal de cet album. Le vidéoclip, mis en ligne mardi, mêle des extraits du film Le roi lion à des images de Beyoncé chantant et dansant dans le désert arizonien. Blue Ivy, la fille que la chanteuse a eue avec Jay-Z, apparaît également dans ce vidéoclip.

L’album The Lion King : The Gift ne contient pas la reprise du titre phare du Roi lion, Can You Feel the Love Tonight, que Beyoncé chante avec celui qui incarne Simba, Donald Glover, aussi connu sous son nom de scène Childish Gambino.

Toutefois, cette reprise figure sur The Lion King, la bande originale du film sortie le 11 juillet.