La tant attendue Maison Martin-Matte inaugurée à Trois-Rivières

La maison a pour objectif d’offrir un bon milieu de vie aux patients traumatisés cranio–cérébraux. Il s’agit d’un investissement de 2,3 millions de dollars.

La Fondation Martin-Matte est partenaire de ce projet. Le frère de l’humoriste vit avec un traumatisme crânien depuis plus de 30 ans, à la suite d’un accident de voiture. C'est ce qui a poussé Martin Matte à fonder l’organisme pour aider les traumatisés cranio-cérébraux à avoir une meilleure qualité de vie.

Quand tu es dans un CHSLD avec des gens qui sont malades ou mourants, ils ne sont pas conscients de tes problématiques, tandis que là, ce sont plus des colocs, tu as une qualité de vie, ça te rend plus heureux , a expliqué Martin Matte.

Il a aussi raconté comment la Maison Martin-Matte a changé la vie de son frère, qui avait 17 ans au moment de son accident.

Il était très dépressif, voire même suicidaire, avant d'avoir sa place dans la Maison Martin-Matte à Laval, dit-il. Là, je vais le visiter, il est avec ses colocs, il jase. Martin Matte souligne l'importance de pouvoir socialiser et d'avoir un chez-soi.

Le fils de France Doyon, Jean-Michel, vit avec un traumatise cranio-cérébral depuis l'âge de sept ans. On les voit ici dans la Maison Martin-Matte de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

France Doyon s’occupait de son fils Jean-Michel jusqu’à ce qu’il obtienne une place à la nouvelle Maison Martin-Matte. Il vit avec un traumatisme cranio-cérébral depuis l’âge de sept ans.

[Il y a des choses que je n’étais plus capable de lui offrir comme bonheur [...], côté social, par exemple , explique sa mère.

Les locataires de la maison bénéficient du programme supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger.

L'Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Mauricie/Centre-du-Québec offre des services professionnels aux locataires alors que la coopérative de solidarité en soins et services à domicile Interville assure l'entretien ménager des lieux, la surveillance de nuit et la préparation des repas.

Une Maison Martin-Matte a été inaugurée le 17 juillet 2019 à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Anne-Andrée Daneau

La Maison Martin-Matte de Trois-Rivières est la septième du genre à être construite au Québec. Le début de la construction d’une autre Maison Martin-Matte est prévu dès août, à Trois-Pistoles.

La Maison Martin-Matte peut accueillir 10 locataires. Photo : Radio-Canada

En plus de la Fondation Martin-Matte, la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Ville de Trois-Rivières ainsi que la Fondation Interval du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ont participé au financement de l’immeuble.

La maison est située à côté du Centre d'hébergement Roland-Leclerc.

Avec les informations d'Anne-Andrée Daneau