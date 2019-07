Ressources Radisson augmente ses ressources de 74 %

Le document publié le 15 juillet démontre la présence de 289 000 onces d'or mesurées. Le même exercice en 2018 avait permis d'apprendre que Radisson détenait un potentiel de 166 000 onces d'or.

La teneur en or de chaque tonne est aussi bonifiée de 14 %.

Travailler sur deux fronts

Au cours des prochains mois, l'entreprise rouynorandienne va travailler sur deux fronts. Tout d'abord, la direction souhaite développer le gisement afin d'augmenter la ressource avec davantage de forages.

Avec la nouvelle interprétation géologique, on a découvert qu'il y a plusieurs vecteurs d'enrichissement. On comprend donc mieux comment l'or s'est déposé et où sont les autres vecteurs d'enrichissement , explique le président et chef de la direction, Mario Bouchard.

Parallèlement, Radisson souhaite également aller de l'avant avec la construction d'une rampe souterraine, afin de valider le modèle minéral virtuel. En gros, ça s'appelle "dérisquer" le projet, on veut vérifier nos modèles , dit le président.

On va continuer l'ensemble de nos études pour faire notre échantillonnage en vrac. Pour ça, ça prend les permis nécessaires des autorités compétentes, donc nous sommes à terminer l'ensemble de nos études pour déposer l'ensemble de nos permis , dit M. Bouchard.

Les demandes de permis devraient être déposées à la fin de l'année 2019. Ils pourraient être délivrés vers la fin du premier trimestre 2020.