Premier lieutenant-gouverneur autochtone nommé en Saskatchewan

Russell Mirasty était jusqu'ici directeur des relations avec les autochtones et du Nord, au ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan.

Premier lieutenant-gouverneur autochtone à être nommé en Saskatchewan, M. Mirasty affiche plus de 35 ans de carrière au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Membre de la bande indienne de Lac La Ronge, la Première Nation la plus importante de la Saskatchewan et l’une des dix plus grandes au pays, il a été le premier autochtone à diriger une division de la police nationale.

Reconnu pour sa capacité à tisser des liens, M. Mirasty est un leader exceptionnel qui a ouvert la porte de la police nationale aux peuples autochtones. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Une fois à la retraite, M. Mirasty a continué de servir les habitants de la Saskatchewan en aidant à diriger un processus de consultation provincial sur l’amélioration du système d’éducation.

Grâce à ses attaches au sein des communautés autochtones et sa riche expérience au sein de la GRC, M. Mirasty va donner une nouvelle valeur au rôle de lieutenant-gouverneur. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

La nomination de Russell Mirasty fait suite au décès de l’ancien lieutenant-gouverneur, Thomas Molloy, décédé le 2 juillet dernier à la suite d’un cancer.

L’assermentation de Russell Mirasty, 23e lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, doit avoir lieu jeudi matin.

Le mandat d’un lieutenant-gouverneur est d’une durée d’au moins cinq ans.