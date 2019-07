Percer le mystère des mouches à fruits

Q : Comment se forment les mouches à fruits?

Ève Dufour-Savard : En fait, les drosophiles colonisent la planète en entier. Ça a commencé parce qu’on exportait les fruits des pays chauds vers les pays nordiques et quand on ramène ces fruits-là à la maison, les œufs sont souvent dans les fruits. S’il y a un tout petit peu de liquide en fermentation, les œufs microscopiques vont éclore. La larve devient une mouche après 5 à 6 jours. Donc, c’est extrêmement rapide. Le cycle de reproduction dure 10 jours.

Q : Qu’est-ce qu’un milieu propice à la reproduction des drosophiles?

EDS : C’est tout ce qu’on aime de l’été : les fruits frais. Ça commence dès qu’il y a une toute petite fermentation. Par exemple, une coupe de vin dans laquelle il reste une minuscule gorgée, un fond de bière ou une lime laissée sur le comptoir. Ce n’est vraiment pas long. Surtout quand il fait chaud. Dès qu’on est autour de 29 degrés, on est dans le party de la reproduction. C’est vraiment l’été qu’on va les voir apparaître. On peut rapidement perdre le contrôle.

Q : Ça signifie que l’on peut manger des œufs de drosophiles si on ne lave pas nos fruits?

EDS : Oui, exactement. Je ne peux pas vous dire que c’est dangereux de manger des œufs. On mange pleins de micro-organismes tout le temps. Ne lavez pas vos fruits pour les mouches. Lavez-les plutôt pour les pesticides, pour les saletés. Mais c’est plus sûr de mettre vos fruits au frigo l’été. Si tu as un bol de compost, c’est aussi un bar open de reproduction pour les drosophiles. Donc, mieux vaut conserver son compost au frigo.

Q : Comment peut-on s’en débarrasser?

EDS : Il existe plusieurs trucs. Si tu constates que tu as bien trop de mouches à fruits, tu peux utiliser les pièges [voir l’illustration ci-dessous]. Mais ce ne sont pas des solutions à long terme. La solution à terme, c’est de trouver le site de pontes et de tout simplement le détruire.

Q : Mais ces mouches ne doivent pas avoir une vie très longue?

EDS : Elles peuvent vivre environ 30 jours. Mais elles peuvent pondre jusqu’à 500 œufs en 10 jours. C’est extrêmement rapide et c’est une forme très avancée de la reproduction. C’est pour ça que c’est l’espèce qui est la plus étudiée en laboratoire. Chez nous, on trouve ça plate d'en avoir, mais c’est grâce à la drosophile que l’on sait comment fonctionne la génétique. Il y a cinq prix Nobel qui ont été remportés grâce à l’étude de cette fameuse mouche là.

Q : Ça a permis d’apprendre quoi exactement ?

EDS : Vous vous souvenez en secondaire trois? On a appris qu’il y a des gènes qui sont récessifs et qu’il y a des gènes qui sont dominants. Quand tu combines un gène récessif avec un gène dominant, c’est le dominant qui va s’exprimer. Que ce soit la grille de [Thomas Hunt] Morgan ou l’étude de [Hermann Joseph] Muller, ça a parti de l’étude de ces mouches-là. On a dit : « Hein, elles ont toutes les yeux rouges ». Puis tout à coup : « Oh! Il y en a une avec les yeux blancs. » On s’est dit : « Ça veut-tu dire que Darwin avait raison? Que ça existe la mutation génétique? » Puis, en même temps, on a réalisé que les yeux blancs étaient un gène récessif. Ça nous a permis d’étudier à plus large échelle par la suite comment, par exemple, les gènes de nos parents sont mélangés ensemble.

Avec la collaboration de Jean-François Nadeau et Olivia Laperrière-Roy