Le Centre Zebra d'Edmonton toujours plus sollicité dans la protection des enfants

Le Centre de protection de l'enfance Zebra, qui vient en aide aux enfants victimes de violence au fur et à mesure que leurs cas sont traités par le système judiciaire, a vu sa charge de travail augmenter de 22 % de 2017 à 2018.

Plus de 2 000 enfants ont eu recours aux services du centre en 2018.

La directrice générale de l'organisme, Cheryl Diebel, attribue cette augmentation au fait que les gens sont mieux informés des violences faites aux enfants et sont enclins à les signaler.

Nous pensons que c'est vraiment ce qui motive l'augmentation du nombre de signalements et de cas qui franchissent notre porte , a déclaré Mme Diebel. Ce n'est pas nécessairement une augmentation de la violence dans la communauté.

Les enfants qui viennent au centre sont confiés à un avocat qui les guide tout au long du processus judiciaire.

Le Centre Zebra facilite les entretiens avec la police dans un cadre adapté et offre également des conseils aux victimes de traumatismes.

L'augmentation de la charge de travail met à rude épreuve les ressources de l'organisme à but non lucratif et le centre compte davantage sur ses quelque 100 bénévoles, explique Mme Diebel.

Ils sont vraiment l'épine dorsale de ce que nous faisons et du plaidoyer que nous faisons pour les enfants Cheryl Diebel, directrice générale de l'organisme

Environ 70 % du budget du Centre Zebra est fourni par la province, le reste provient de la collecte de fonds.

La cofondatrice de Ladies on the Green, un événement annuel qui collecte des fonds pour l'organisation, se dit satisfaite de l'augmentation des montants collectés, ce qui contribue davantage à l'aide accordée aux enfants.

Je suis fier que nous puissions envoyer tant d'autres enfants dans ce centre et que ses services soient utilisés , a indiqué Emma Wynters.

Mme Wynters espère recueillir 125 000 $ dans le cadre de l'événement de bienfaisance qui aura lieu le 18 juillet au terrain de golf Victoria d'Edmonton.

Le centre se développe et espère offrir plus de services de traitement des traumatismes et pourrait faire face à une demande accrue, a affirmé la directrice générale de l'organisme, Cheryl Diebel.