Des députés néo-démocrates à Attawapiskat

Les députés fédéraux Charlie Angus et Tracey Ramsey visitent Attawapiskat. Ils rencontrent cette communauté située sur la côte ouets de la baie James pour discuter du problème d’eau auquel elle fait face.

La Première Nation d’Attawapiskat a déclaré l’état d’urgence le 8 juillet, lorsque des analyses avaient révélé des niveaux potentiellement nocifs de trihalométhanes dans l’eau du robinet.

Selon le député du NPD de Timmins-Baie James, le gouvernement fédéral doit cesser d’ignorer les problèmes des Premières Nations.

La vraie solution est de placer les fonds adéquats pour assurer qu’Attawapiskat, Kashechewan et toutes les communautés dans le Grand Nord ont les infrastructures nécessaires pour assurer la santé des familles , affirme M. Angus.

L’usine de traitement de l’eau a été construite en 2001 à Attawapiskat. Photo : CBC

Il rencontrera également l’ancienne chef du conseil de bande, Theresa Spence qui a entrepris dimanche une grève de la faim pour obtenir de la part du fédéral des solutions durables aux problèmes liés à la qualité de l’eau et des infrastructures de la communauté.

Therese Spence avec des partisans lors des manifestations Idle No More. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Theresa Spence avait été au cœur du mouvement Idle No More il y a sept ans, alors qu’elle avait entrepris une grève de la faim de six semaines à proximité du parlement à Ottawa.