Bolton-Est souhaite acheter une église de 160 ans

Le lieu de culte anglican et le cimetière adjacent ont été laissés à l'abandon depuis plusieurs années. C'est le diocèse anglican de Montréal qui en est actuellement le propriétaire.

Le diocèse a donné un accord verbal à la transaction. Une somme symbolique de 1 $ est demandée pour l'église et 1 $ pour le cimetière. On attend toujours une réponse officielle par écrit. C'est la Municipalité qui va payer les frais de notaire. Ce ne sont pas des prix trop élevés , indique la mairesse de Bolton-Est, Joan Westland Eby.

La Municipalité ignore toutefois quelle est la réelle valeur patrimoniale du bâtiment. Pour la Municipalité, ce bâtiment touche beaucoup de personnes. Ça a été citée par la Municipalité comme bâtiment patrimonial. Pour son estimation en argent, on ne sait pas. La province a toutefois refusé de le reconnaître comme bâtiment patrimonial parce que l'architecture n'était pas assez importante. La réponse à savoir combien ça vaut, ça dépend de chaque personne, je crois , dit-elle.

Ça fait longtemps qu'on essaye de sauver cette église, des années avec plus d'énergie que d'autres. Récemment une entreprise a acheté le terrain autour de l'église. Ça change la donne un peu. C'est pour ça qu'on réalise que c'est le temps d'intervenir et de faire quelque chose de plus concret.

Joan Westland Eby, mairesse de Bolton-Est