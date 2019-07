Zone d’intervention spéciale : la ministre des Affaires municipales se veut rassurante

C’est la première fois qu’on fait ça au Québec, revoir les cartes de nos zones inondables. C’est un travail très ardu qui est bien fait , a soutenu la ministre Laforest en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mercredi.

Elle a indiqué qu’elle comprend que certaines des Municipalités visées par la ZISzone d'intervention spéciale se posent des questions et demandent pourquoi elles sont ciblées. Mme Laforest a expliqué que cette zone permet à la province de réfléchir sur l’aménagement du territoire pour avoir un aménagement durable et responsable .

Calmer les inquiétudes

Malgré les inquiétudes soulevées notamment par la mairesse de Pontiac et le maire de Val-des-Monts, ainsi que par des citoyens qui se retrouvent dans l’aire visée par la ZISZone d’intervention spéciale , la ministre Laforest a réitéré l'échéancier du 19 août pour envoyer des demandes de modifications.

Elle a cependant tenu à préciser que la cartographie [de la ZIS] est exacte à 99 % , puisque des relevés ont été faits directement sur le terrain, en plus de l’utilisation de photos aériennes et d’images satellites.

De son côté, la conseillère du district de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau, invite les résidents inclus dans la ZIS et qui souhaitent contesté cette décision à communiquer par courriel avec la Ville au verificationzis@gatineau.ca.

Selon la ministre, la ZISZone d’intervention spéciale et les mesures mises en place par la suite permettront à la province de réaliser des économies. Ça a coûté 285 millions en 2017, et là on est à 42 millions en 2019 et ça ne fait que commencer . Elle souhaite que l’État québécois n’ait plus à débourser autant à la suite d’inondations.

Comme gouvernement, on s’est dit qu’on allait travailler pour le futur, avec les citoyens et c’est pour ça qu’on a fait des consultations publiques. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

La ministre des Affaires municipales a affirmé que les employés de son ministère sont attentifs à toutes les demandes. Elle a précisé avoir reçu « de 10 à 12 demandes » de la part de résidents de l'Outaouais.

Une « course au permis »

Selon Andrée Laforest, une véritable course au permis s’est enclenchée après les dernières inondations. Il y en a qui voulaient reconstruire immédiatement dans les zones inondables [...] et là on s’est dit que ça n’avait pas de bon sens, qu’on ne pouvait pas donner de permis rapidement comme ça sans revoir notre territoire , a-t-elle souligné.