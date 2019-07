Une fugueuse de 11 ans recherchée en Mauricie

Il s’agit d'Émy Berthiaume, 11 ans, disparue depuis deux nuits.

Une adolescente de 14 ans que la police soupçonnait de se trouver en présence d’Émy Berthiaume a quant à elle été retrouvée mardi à Shawinigan, grâce à la vigilance d'une citoyenne.

La jeune fille de 11 ans a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un chandail et d’un pantalon court bleu aux couleurs des Estacades et aurait un sac à dos bourgogne avec le dessous brun.

La police de Trois-Rivières croit qu’elle pourrait se trouver dans le secteur Grand-Mère, à Shawinigan.