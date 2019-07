Les employés du Centre touristique du Lac-Simon en grève pour de meilleurs salaires

La Société des établissements de plein air du Québec ( SépaqSociété des établissements de plein air du Québec ) a confirmé mardi avoir reçu un avis de grève qui vise, en plus du Centre touristique du Lac‑Simon, son siège social, le Parc de la Chute‑Montmorency, le Centre touristique du Lac‑Kénogami et le Camping des Voltigeurs à compter de mercredi.

En Outaouais, la grève a des répercussions sur la restauration, la location d’équipements, les plages et les activités guidées du centre touristique. Mais la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec assure que l’établissement du Lac-Simon demeure ouvert pendant le débrayage.

Le point d’achoppement des négociations en vue du renouvellement de la convention collective est la rémunération des employés.

La Sépaq verse à la plupart de ses employés saisonniers syndiqués un salaire horaire de 15 $ à 18 $. Cette rémunération est inadéquate et ne suit pas l’évolution du coût de la vie, soutient le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ( SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ).

Demande de conciliation

La SépaqSociété des établissements de plein air du Québec avait déposé une deuxième offre salariale lundi soir qui, selon elle, constituait une avancée sérieuse dans les négociations, selon un communiqué de l'organisme. Mais, la contre-offre syndicale a ramené les discussions à la case départ .

Quelques heures avant que le mandat de grève entre en vigueur et à la suite de l’évaluation de la contre-offre syndicale, l’employeur a demandé la désignation d'un conciliateur auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et la Solidarité sociale.

Selon la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , la conciliation est le seul moyen de mettre fin rapidement à ce conflit de travail.

Pour sa part, le SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec a fait valoir, mercredi matin, que les offres patronales n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. Le syndicat soutient aussi que rien ne semble être fait par le gouvernement Legault pour éviter que la grève prenne de l'ampleur.

Les employés du parc national de Plaisance et leurs collègues des 22 autres parcs nationaux pourraient eux aussi être en grève dès samedi si les discussions entre les parties patronales et syndicales n'aboutissent pas.