La magie opère à la première de FLIP Fabrique à la place Jean-Béliveau

D'abord, le public était au rendez-vous pour le coup d'envoi des 42 représentations en plein air des circassiens de FLIP Fabrique.

Le metteur en scène Martin Genest promettait « beaucoup de magie et d’émotion ». C’est un pari tenu.

Pendant près d'une heure, 15 artistes ont enchaîné les numéros sous les applaudissements de la foule au son des mélodies du groupe Groenland.

Le spectacle a quitté l'Agora de Québec et se tient désormais dans la place Jean-Béliveau. Le site offre une meilleure visibilité et permet plus de performances en hauteur.

Les artistes se retrouvent sur une voiture. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Arrivée fracassante

Après une arrivée fracassante dans un corbillard aux graffitis colorés, la troupe a investi l’espace et exécuté les numéros dans un rythme soutenu. Une contorsionniste manipule un arc à l’aide de ses orteils et tire des flèches enflammées la tête en bas, des conducteurs de vélos BMX se croisent au fil des saltos, une artiste fait claquer un fouet en feu lors d’une chorégraphie pyrotechnique.

Les spectateurs ont par ailleurs retenu leur souffle lorsque deux acrobates ont actionné la roue de la mort, manquant de perdre l’équilibre à plusieurs mètres du sol.

Les concepteurs ont misé sur les émotions fortes, la peur, mais aussi la poésie et l’humour, que l’on retrouve dans les numéros d’équilibriste et de funambule.

Ils estiment que la mission est accomplie. « C’est comme donner naissance à un bébé, c’est une délivrance, confie Bruno Gagnon, directeur général et artistique, toutes les estrades étaient pleines, on est vraiment contents », explique-t-il, estimant l’assistance à près de 1500 personnes.

Le spectacle a été présenté à la place Jean-Béliveau. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Les artistes se mêlent au public

En fin de spectacle, les artistes ovationnés se sont mêlés au public. Des spectateurs enthousiastes ont salué leur performance et la qualité de la prestation. « C’était vraiment super, des choses merveilleuses à voir », souligne Marina Van der Poet, habitante de Québec.

La première de Féria l’attraction a bénéficié d’une météo clémente, il faudra toutefois réaliser quelques ajustements en cas de pluie, car les représentations seront données beau temps comme mauvais temps, indique la Ville de Québec.

Elles auront lieu jusqu’au 1er septembre, tous les jours sauf les lundis. Pour se rendre sur le site, il n’y aura pas de navette.

Toutefois plusieurs parcours métrobus permettent d’y accéder, notamment les 801 et 802. Des places de stationnement seront également disponibles sur le site d’ExpoCité au coût de 10 $.